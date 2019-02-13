「天下第一鼓」陝西安塞腰鼓南投燈會再亮相

▲陝西安塞腰鼓於2018年首度登台表演（圖／南投縣政府提供）

記者馬叔安／台北報導

今年的南投燈會將有來自大陸的安塞腰鼓演出，安塞腰鼓來自陝西，由多人配合肢體舞蹈，並擊打掛在腰間的鼓進行演出，據傳這種藝術起源於戰爭或祭祀，已有上千年的歷史，並於2006年5月20日經大陸國務院批準列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。

今年的南投燈會有來自陝西、重慶和浙江等大陸藝術的演出，其中首先登場的安塞腰鼓以磅礡的氣勢聞名，有「天下第一鼓」之稱，表演人數從樹人到上千人不等，最早的用途為古代軍旅以增軍中士氣及傳遞情報，在1952年布達佩斯世界青年和學生聯歡藝術節上，中國青年文工團表演的安塞腰鼓獲得金質獎章，延安市安塞區也於1996年被大陸文化部命名為中國腰鼓之鄉。

▲陝西安塞腰鼓有「天下第一鼓」之稱（圖／南投縣政府提供）

據了解，安塞腰鼓過去多在節日時演出，大多集中在春節和元宵節，活動開始前，要由廟會會長先組織祭祀活動，稱為「謁廟」，舞隊在傘頭的帶領下，敲起鑼鼓，並在廟內廣場踢打一陣，意在娛神，正月初八九後，腰鼓隊便開始了挨門拜年活動，俗稱「沿門子」，腰鼓隊按村中情況依次走串各家，並根據各家情況演唱秧歌，以表賀年之意。

同樣要在這次燈會登場的還有連兩年來台的重慶銅樑火龍，還有浙江百葉龍與九獅圖。

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