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外媒：AirPods無線充電盒、AirPower確定會於春季發表

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▲Airpower 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲跳票了一年多，AirPower可望於今年春季發表。（圖／資料照）

記者邱倢芯／綜合報導

根據外媒MySmartPrice指出，支援第一代AirPods的無線充電盒，以及AirPower充電墊將於今年的春季發表會發布。

在無線充電盒方面，與目前的AirPods充電盒相比，新產品的電池容量可能會比原本的來得小一些；而AirPower將比原先預期的稍厚，原因在於充電墊的線圈配置，使得充電墊的厚度必須要增加一些。

據傳，Apple還為了AirPower開發了一些獨家功能，但是在iOS 13發布之前，所謂的獨家功能將無法使用。而AirPower的價格將可能落在150美元左右（大約台幣4,623元）；屆時將可支援iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus，以及iPhone 8等型號手機的充電。

另一方面，針對AirPods 2也有了最新一步的消息；MySmartPrice指出，雖然AirPods 2的發布日期尚未確認，但是在產品細節方面有了更多的資訊外洩。例如在材質方面，AirPods 2外部可能會添加一些新塗層，以增加耳機本身的摩擦力，確保使用者在配戴時不會因為耳機太滑而掉落，塗層帶來的觸感可能會近似於Google Pixel 3背蓋。

而新一代的AirPods產品中，也將加入更多的感測器，來獲取使用者的健康資訊；在電池續航力方面，AirPods 2的使用時間應該會與前一代產品相同。不過最值得消費者期待的是，AirPods 2可能會推出黑色與白色兩種顏色選擇。

至於售價，AirPods的價格為159美金（台灣售價為5,490元），不過根據外媒猜測，因為AirPods 2終將增添更多功能與元件，因此此一產品預計售價應為200美元（大約台幣6,164元）。

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關鍵字：AirPods,無線充電盒,AirPower,AirPods 2

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