2019最潮單品airPods、掃地機器人！下載《ETtoday新聞雲》App馬上抽

▲《ETtoday新聞雲》舉辦「新春開刮」活動，高達4,000個中獎機會，周周抽送出airPods。（取自Apple官網）
消費中心／台北報導
農曆春節要到了，希望2019年被福氣追著跑，許多人求開運、求金雞，希望能夠平安如意一整年。《ETtoday新聞雲》舉辦「新春開刮」活動，高達4,000個中獎機會，除了天天送100杯熱咖啡，另外周周抽獎品要送airPods和小米掃地機器人，快約親友參加完成小遊戲，重量級的3C家電好禮送給你。
春節限定開刮啦！2019好運連連，4000個大獎讓你笑到合不攏嘴，《ETtoday新聞雲》自1月25日日起至2月28日（四）周周抽搶先送出Apple AirPods，隨處都可見人手一個的「無線耳機」自動連接，輕點兩下可快速存取Siri功能，同時設定Apple裝置系統，帶來高品質的音訊和聲音表現，無論是講電話、視訊或是聽音樂，感受音樂帶來的臨場感魅力，想獲得最時髦的白色耳機，快點滑手機完成任務吧！
另外，《ETtoday新聞雲》每周也將送出「小米掃地機器人」限量1台，懶人和家庭主婦的絕佳拍檔，精準偵測房子內的髒污塵璊，輕巧機身輕鬆進入各個角落，聰明設計還會自動回去原點充電，並回到未清掃完成的地方重新整理，大大省去大掃除的時間，那麼多實用的3C家電好禮，是不是讓人非常心動。
馬上來複習一下玩法，先在上《ETtoday新聞雲》APP看新聞，新聞頁上不定時出現「新春小物」，點擊「新春小物」就會出現一張刮刮卡，在刮刮卡上動手刮一刮，即有機會獲得特定獎項的抽獎資格，每天最多可刮30張，刮越多獲獎機會越多唷！現在趕快相揪三五好友下載《ETtoday新聞雲》App，在新的一年刮出好運，還能天天窩在App瀏覽新聞，追蹤重要時事，同時能獲得超實用大獎，快點行動吧！