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AirPods 2雛形已現　5大功能特色讓人更期待

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▲▼airpods,apple watch。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲AirPods 2傳今年問世，5大功能更新讓果迷可好好期待。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者邱倢芯／綜合報導

AirPods無線耳機相當受市場歡迎，去年10月甚至還榮登美國零售通路Best Buy的單月銷售冠軍；但事實上AirPods問世已兩年，許多果粉都殷殷期盼AirPods 2到來，外傳Apple公司今年「一定」會推出AirPods 2，且外媒也整理了5大功能特色，要大家好好期待AirPods 2的到來。

健康
如先前的報導所提及的，Apple對於「健康」的議題相當感興趣，且蘋果執行長提姆庫克在接受訪問時也認為，該公司未來對人類最大的貢獻將是「健康」。而對照先前所傳聞的，Apple不僅獲得了一項健康專利，且可望在AirPods 2中加入生物辨識感測器。

設計變革
還記得當初AirPods推出時，有許多人都嘲笑其外觀設計，下端有一段超長的桿狀，且顏色是亮白色，乍看之下有如電動牙刷的刷頭。不過事實證明，AirPods的外型現今已成為一種標誌，且越來越受大眾所歡迎。

根據外媒指出，AirPods 2若真在外觀設計上有所變革，那麼將可望加入防水功能。

嘿Siri
Apple現已釋出了iOS 12.2 Beta測試版，當中還包含了一項AirPods新功能—那就是可直接戴著耳機喊出「嘿Siri」，使用者不必再拿出手機，或是手指點兩下耳機，即可以口語指令的方式來喚醒語音助理。外傳此一更新就是為了迎接AirPods 2的到來。

無線充電
雖然許多人都認為AirPower無線充電墊已「胎死腹中」，不過蘋果分析師郭明錤認為，Apple的無線充電墊將月2019年第一季問世；此外，根據部分的供應鏈報告顯示，AirPower「還活著」且已接近量產階段。

而若是AirPower成真，那麼也將意味著AirPods 2將隨之搭載無線充電功能。

AirPods 2改搭W2晶片
第一代AirPods所使用的是W1晶片，不過外媒認為，Apple已在新一代的Apple Watch中搭載W3無線晶片，那麼至少會在AirPods 2中搭載W2或以上的無線通訊晶片，以及支援藍牙5.0。

無線通訊晶片的升級，可望讓AirPods 2擁有更廣的連線範圍、更快速遞等，讓使用者即便在家中走動，也可以不用將手機隨身攜帶，也能確保耳機與手機間的連接。

不過，大眾期待的不僅是AirPods 2本身的功能更新，也關係著其未來售價；目前的AirPods售價為150美元（台幣5,490元），外媒認為，就以實用性與使用頻率上而言，此一定價並不會太貴；但若是AirPods 2新增那麼多功能後，再提升價格，那麼也只能說「不足為奇」了。

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關鍵字：AirPods 2,無線耳機,iOS 12.2 Beta,AirPower

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