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蘋果2019可望發布新品點點名　外界估iPad mini5最先發表

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▲iPhone Xs Max使用一週心得：6個項目比較告訴你值不值 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲外界期待蘋果今年會給大家怎麼樣的驚喜 。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

科技中心／綜合報導

去年蘋果發表iPhone XS系列和iPhone XR後，由於訂價太高，再加上大環境及換電池計畫延長了iPhone的壽命，導致去年發表的iPhone XS系列和iPhone XR銷售量不佳，因此外界紛紛轉而期待蘋果今年會給大家怎麼樣的驚喜。

三款新iPhone

綜合外電報導，今年依舊會有三款新iPhone，而最大的版本會採用4000mAh的電池，以及支援15W的無線快充，蘋果發布iPhone 8和iPhone X時只支援5W的充電，後來通過iOS更新將速率提高到了7.5W，若傳聞屬實，那麼iPhone的無線充電速率將會再度刷新自身紀錄，發表之後甚至可以通過iOS的升級來讓速率更進一步提高。

另外，消息稱新iPhone的螢幕更新率將會落在「90-120Hz」之間，雖然不一定是最高規的120Hz，但這也顯示蘋果可能已經找到了改善螢幕更新率和維持電池續航之間的平衡點。

在後置鏡頭方面，新iPhone的傳聞包含了可能會配備三顆後置鏡頭，意味著蘋果可能將提供廣角、超廣角和3倍長焦鏡頭；iPhone XR第二代則傳出可能從現在的單鏡頭，升級成雙鏡頭。轉接頭則是可能以Type-C轉接頭取代使用許久的Lightning轉接頭等。

▼ 2019新iPhone傳聞總整理。（圖／記者李瑞瑾製）

▲▼ 2019新iPhone傳聞總整理。（圖／記者李瑞瑾製）

iPad mini第五代

國外科技網站《cultofmac》報導，一位名為「Mr.White」的twitter用戶公布了一系列諜照指稱這就是傳出今年可能會發布的iPad mini新機。從諜照中可以看到機殼背面的天線以及內部的一些零件。《cultofmac》認為這可能是蘋果尚未發表機種的原型機，或者根本就是個山寨貨。iPad mini產品線自從2015年推出iPad mini 4後就沒有再進行更新，先前推特爆料達人@Slashleaks也曾秀出號稱是新一代iPad mini的保護殼。

先前號稱最強蘋果分析師的郭明錤就曾預測，新一代iPad mini將在2018年底或2019年初到貨，且屆時將會是以較低價格出售，據了解新一代iPad mini將不會配置iPad Pro的Liquid Retina螢幕和Face ID功能。

目前iPad mini 4售價為399美元，台灣售價則為12,900元，但目前僅有128GB的儲存空間可供選擇，且較9.7吋的iPad 32GB Wi-Fi版本貴了2,000元台幣。因此有人預測，未來新一代iPad mini的售價將有可能落在300美元（約新台幣9240元）附近。

▼疑似為iPad mini第五代的諜照。（圖／翻攝自推特）

▲▼疑似為新一代iPad mini的諜照。（圖／翻攝自推特）

第二代AirPods

蘋果推出的無線藍芽耳機AirPods在2016年9月正式發表，於同年12月正式發售。而第二代AirPods推出的傳聞一直在市場上流傳，先前各家爆料大神都推估會在2018年底問世，但截至目前為止仍沒有下文。

對於第二代AirPods的規格，外界推估，蘋果將會加入防汗防雨、無線充電，以及健康追蹤功能。AirPods無線充電盒和AirPower（無線充電版）目前也都處於雷聲大雨點小的狀況。

▼蘋果無線耳機AirPods。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲蘋果無線耳機AirPods。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

Mac產品線

去年蘋果針對許就未更新的Mac Mimi 和Macbook Air產品線進行更新，據傳，蘋果今年的更新對象將會是從2013年就未更新的效能主機Mac Pro，iMac、iMac Pro也可望能在今年出現新的硬體更新。外界也盛傳12吋的Macbook會在今年迎來硬體更新。

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關鍵字：蘋果,iPad mini,iPhone,AirPods,Mac

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