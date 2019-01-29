跳票一年多／AirPower真的要來了？外媒：今年稍晚問世

▲蘋果無線充電板AirPower跳票一年多，現在外媒報導指出，AirPower有望在今年稍晚推出。（圖／翻攝官網）

科技中心／綜合報導

蘋果無線充電板AirPower至今遲遲未能上市，跳票已經一年多了。但據國外科技網站最新報導，AirPower有望在今年稍晚正式推出。

據國外科技網站《9To5Mac》引述《Digitimes》的一份供應鏈報告報導，內容提到，AirPower有望今年稍晚的時候發布。也指出台灣的敦南科技股份有限公司（Lite-On Semiconductor）已為即將推出的AirPower提供GPP橋式整流器一年多，預期待AirPower正式上市後，相關訂單會持續增加。

那AirPower真的值得期待嗎？其實去年12月，美國專利商標局又公布了蘋果AirPower的專利。透過專利資料顯示，AirPower能夠辨識其正在為什麼設備供電，並選擇一款螢幕最大的設備顯示個別設備的充電狀態；換言之，主打功能即是能同時為多款設備充電，此功能來自於內部交織在一起的多個線圈，外界傳言這種線圈的複雜性是導致AirPower不斷延遲發布的主要原因。

另外AirPower還有一個有趣的功能，一但設備離開充電狀態，AirPower將會透過iPhone內的資料（如行事曆及其使用習慣等資訊）分析設備電量能否撐到下一次充電，若設備電量不足，就會透過iPhone發出警告。而根據專利資訊，該警告可能是透過震動或語音提示。

先前也傳出大陸供應商立訊精密（Luxshare Precision）已開始生產AirPower，AirPower是否真能在今年問世，靜待時間為我們解答。