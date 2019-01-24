蘋果AirPods再傳冒煙意外　幸及時取下未損及耳朵

▲ 蘋果無線耳機AirPods再傳冒煙事故。（圖／資料照）

科技中心／綜合報導

蘋果熱銷的穿戴式裝置AirPods又發生冒煙意外，一位女性在辦公室內使用AirPods時發現耳機冒煙，幸好盡速取下因此未造成損傷，但拿到經銷商要求退貨時卻被絕，原因是「外表未有損傷」。

根據韓國媒體JTBC報導，南韓一位女性在辦公室裡使用AirPods，在她配戴耳機時感覺到音訊異常，而後發現右邊耳機冒出了白煙，幸好她很快地拿下耳機，才不至於造成耳朵受傷。AirPods冒白煙的畫面，也被辦公室的監視器全程錄下。

這位小姐將耳機拿至經銷商要求退款，表示「我認為產品可能爆炸，並要求經銷商退款，但我被拒絕了。」而被拒理由是「外觀並無出現損傷」，因此無法退貨。

雖要找出問題的原因並不容易，但一旦產品附著在臉部、眼睛、耳朵等柔軟的皮膚組織上，就必須找出原因並採取措施，否則將可能造成嚴重傷害。

Apple Korea試圖聯繫總公司了解原因，但目前仍尚未有答案。

實際上，這不是第一起AirPods的冒煙事件，美國在去年二月也發生過類似事件。一名男子在運動過程中發現耳機冒煙並且拿了下來，冒煙耳機甚至燒到內部線路外露。

蘋果公司銷售的無線耳機AirPods相當受歡迎，它在​​2017年發布後旋即銷售一空。在2018年下半年的無線耳機市場中， AirPads更佔了85％的市場份額。目前，有消息稱將推出具有改進防水和噪音保護功能的第二代AirPods。