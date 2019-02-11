美驅逐艦再次駛進南海　陸外交部：破壞和平穩定「警告驅離」

▲普雷貝爾號驅逐艦（USS Preble，DDG-88）。（圖／翻攝自美國海軍官網）

記者朱世凱／綜合報導

美中繼續針對貿易問題進行談判之際，美國海軍第7艦隊發言人杜斯（Clay Doss）表示，2艘美國軍艦今（11）日駛向南海。大陸外交部發言人華春瑩對此表示，「美方軍艦的有關行為侵犯中國的主權，破壞有關海域的和平、安全和良好秩序，中方對此表示強烈的不滿和堅決的反對。」

華春瑩說，美國「史普魯恩斯號」（USS Spruance，DDG-111）和「普雷貝爾號」（USS Preble，DDG-88）軍艦未經中國政府允許，擅自進入中國南沙群島仁愛礁和美濟礁鄰近海域，中國海軍依法對美艦進行了識別查證，並且予以了警告驅離。

▼史普魯恩斯號驅逐艦。（USS Spruance，DDG-111）。（圖／翻攝自美國海軍官網）

她也表示，「中國對包括仁愛礁、美濟礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中方一向尊重和維護各國依據國際法在南海享有的航行與飛越自由，但是堅決反對任何國家假借航行與飛越自由之名，損害沿岸國主權和安全。」

華春瑩還強調，當前在中國和東盟國家的共同努力下，南海形勢是和平穩定的，並且在持續地向好反映。「在這樣的情況下，美方執意在南海挑起事端，製造緊張，破壞南海的和平穩定是不得人心的；中方敦促美方立刻停止此類挑釁行動，切實尊重地區國家維護南海和平穩定的努力。中方將繼續採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和安全，維護南海的和平穩定。」

美軍這次行動是繼上月7日，1艘麥坎貝爾號（USS McCampbell）驅逐艦進入西沙12海里領海後，再次發生的相似事件。解放軍南部戰區新聞發言人李華敏當時回應，「中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，美方所作所為，嚴重違反中國法律和相關國際法，嚴重侵犯中國主權，嚴重危害地區和平穩定。」

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