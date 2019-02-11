推力超過15噸！日XF9-1發動機「媲美F-22」　估年底前完成試驗

▲XF9-1試作型發動機。（圖／翻攝自IHI公司官網）

記者朱世凱／綜合報導

日本防衛省防衛裝備廳曾宣布，IHI公司（前稱「石川島播磨重工業」）已完成下一代戰機用XF9-1試作型發動機的製造，性能媲美F-22使用的普惠F119-PW-100發動機，預計2019年底前完成試驗。據悉，XF9-1型渦扇發動機全長4.8公尺，進氣風扇直徑1公尺，在未開啟後燃器下最大推力達11噸，開啟後超過15噸。

日本官媒報導，IHI公司從2013年開始設計製造核心機，2017年完成製造交付日本軍方；2015年，IHI在核心機的基礎上開始設計XF9-1渦扇發動機，並於2018年6月完成建造。該公司聲稱發動機應用世界領先的電腦模擬和材料技術。

防衛廳聲明稿則指出，IHI製造的XF9-1發動機交付防衛裝備廳後，研究單位將於2019年底前，對它進行運作、基本性能確認等相關測試。IHI強調，XF9-1發動機核心段交付後，便完成渦輪進氣溫度2073.15K（約攝氏1800度）的運作測試。

▼日本XF5-1發動機。（圖／翻攝自維基百科）

報導指出，美軍F-22戰機所用的普惠F119-PW-100發動機最大推力約15.88噸，渦輪進氣溫度約2000K，XF9-1的帳面性能與其相差不遠；雖然IHI曾自行研製X-2「心神」先進技術驗證機所用的XF5-1發動機，不過XF5-1的渦輪進氣溫度僅可達1873.15K（約攝氏1600度），開啟後燃器狀態下的最大推力也只有5噸左右。

專家分析，材料的先進性是日本航空發動機一個不可否認的巨大優勢，但是僅靠這個優勢仍嫌不夠，因為大到整體設計，子系統之間的適配和協調，小到葉片上一個散熱孔的角度和大小，都是需要大量的試驗調整，但日軍卻沒有足夠的經驗，甚至沒有過噴氣式航發的成功先例，無論是XF5-1還是本土仿製F-15的發動機，都還有待時間證明。

▼XF9-1介紹。（圖／翻攝自日本防衛省防衛裝備廳官網）