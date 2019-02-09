莫迪訪藏南觸動中印敏感神經　陸外交部：堅決反對

▲印度總理莫迪（Narendra Modi）。（圖／路透）

記者蔡浩祥／綜合報導

印度總理莫迪（Narendra Modi）近日前往中印邊境敏感爭議地段阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh），也就是所謂「藏南」地區，引起北京強烈反彈。中國外交部發言人華春瑩今表示，中國政府從不承認所謂的「阿魯納恰爾邦」，堅決反對印度領導人到中印邊界東段地區活動。

據了解，這是莫迪任內第三度造訪，阿魯納恰爾邦是中印兩國爭議土地。北京認定阿魯納恰爾邦屬西藏，被印度非法霸占；為此，雙方還曾在1962年發生戰爭。

北京不承認阿魯納恰爾邦是印度的領土，印度也嚴禁任何持有中國護照的人前往（包括香港和澳門護照）。

▲中國外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

面對莫迪刻意觸動中印關係敏感神經，華春瑩指出，中方在中印邊界問題立場上一貫、明確，中國政府從不承認所謂的「阿魯納恰爾邦」，堅決反對印度領導人到中印邊界東段地區活動。

她還說，中方敦促印方從兩國關係大局出發，尊重中方利益和關切，珍惜兩國關係改善勢頭，不採取任何激化爭議、使邊界問題複雜化的舉動。

其實，早在去年農曆除夕，莫迪就造訪過阿魯納恰爾邦，出席公共設施的落成與奠基儀式，被北京認為是刻意挑釁的行為。

▲中印關係一度在2018年逐漸回暖。（圖／CFP）

除此之外，印度中央公共工程部的一份報告指出，因應北京加速在中印邊境修築道路與軍事部署，印度也計畫在中印邊境增建44條重要戰略道路，確保發生衝突時印度部隊能迅速完成部署。

興建44條重要戰略道路，目的在一旦有衝突發生，印度軍方將可更快動員部隊到邊境部署；相關道路的詳細計畫報告，已送交由印度總理莫迪領導的內閣安全委員會等待批准。