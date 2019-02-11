公廁馬桶炸裂「分兩段」　竹縣環保局怒PO慘照緝凶

▲照片中的馬桶從中間腰部的地方開始裂開，整座馬桶已被分上下部份，碎片也佈滿整間廁所。（圖／翻攝新竹縣環保局粉絲專頁，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣環保局粉絲專頁在過年期間po出一張馬桶遭到嚴重破壞的照片引起討論，位於竹東鎮生態河濱公園籃球場旁的景觀廁所，疑似遭人惡意破壞，一只坐式馬桶嚴重支離破碎，看起來就像被炸過般淒慘，新竹縣環保局十分獲報後震怒，不但罕見公布照片譴責，還強調已報警追究。

新竹縣環保局7日po出一張照片，照片中的白色陶瓷馬桶座從中間腰部的地方開始裂開，整座馬桶被分成上下部份，碎片也佈滿整間廁所，環保局的粉絲頁小編表示，「竹東生態公園籃球場旁的景觀廁所，大家看到有什麼感想？小編想到年前有議員關心為什麼廁所總是有封閉不開放使用，大家看到後，應該也知道原因了吧...」，並且公告遭破壞的廁所已經報警。

環保局罕見公布照片譴責「兇手」，也引起網友討論：「這是放炮下去炸的嗎」、「沒有公德心」、「抓到後嚴懲，沒嚴懲，屁孩都不怕照樣敲啊！」、「市場水溝旁的步道護欄也是時常少了一大截，想也知道是被破壞的」。

新竹縣環保局也表示，為了讓來運動的民眾方便如廁，從2018年起陸續在竹東河濱公園各區塊設置4處公廁，每處公廁都安裝3到4只馬桶，更安排人員積極維護、清掃，四間公廁的狀況都保持得很好、像新的一樣，也獲得民眾的支持，只是一個過年假期，其中一座陶瓷馬桶就遭到嚴重破壞，整座馬桶支離破碎，完全無法使用。

錢炳村律師表示，破壞公廁馬桶，可依刑法354條毀損器物罪法辦；毀棄、損壞他人之物或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人者，將處二年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金。

而這只身遭破壞的馬桶，新竹縣環保局第一時間發現後，也已報警處理，只是因河濱公園幅員遼闊，周邊監視器數量不足，要追出元凶恐有一定難度，目前已請廠商到場評估毀損狀況，進行後續報價安裝更新。