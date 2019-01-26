影／12個缸！「實力哥」狂炫耀BMW跑車　不到1小時...路邊翻車撞爛

大陸中心／綜合報導

拿到夢寐以求、價值不斐的新商品時，每個人都或多或少會想向其他人炫耀一下，但有時太過興奮，很可能馬上就「樂極生悲」了。雲南昆明一名男子23日開心即將買一台全新的BMW跑車，這讓他迫不急待的拍攝影片大肆炫耀，沒想到才經過1個小時，這台跑車竟然就立刻發生車禍，車頭全爛，翻覆在路上。

根據《梨視頻》報導，這名男子一邊拍攝影片，一邊在業者的掌聲之下，於車身與車頭間遊走，同時還笑開懷的向鏡頭炫耀，「唉呦！這是才提的新車呀，我也是很想低調的呀，可是，實力不允許啊」、「我說，這車要是沒有4.0，我就馬上退了，沒有4.0根本開不了。然後少8個缸我也不碰！我要的是12個缸」舉手投足及言談間，似乎都難掩新車即將到手的喜悅。

▲ 男子即將買新車，開心地忍不住拍影片炫耀。（圖／翻攝自梨視頻）

沒想到還不到1個小時，影片中的這輛寶藍色的轎車竟然立刻在路邊發生了一場嚴重的車禍，整台車完全翻了過來，車頭也幾乎完全撞爛，唯一值得慶幸的是，並沒有人員因此傷亡。對此，業者說明，發生事故的車輛其實是店內的試駕車，男子也根本還沒有將車子買下。

▲ 不料一小時後，這輛寶藍色轎車竟發生車禍，車頭幾乎撞爛。（圖／翻攝自梨視頻）



這段瞬間從天堂掉入地域的影片被放到網路上後，立刻引起了網友熱烈迴響，紛紛留言「哈哈哈哈哈，你這下不買不行了」、「真的是爽翻了吧，爽到『翻車』了」、「他的確沒說謊，他的實力、車技的確不許他低調。」、「哈哈哈，牛皮吹大了吧！活該活該」、「這下所有人都知道你說的實力是什麼了」、「好險我有堅持看完影片，最後真是讓心情極度舒適、「一天之內馬上就經歷人生的大起大落」