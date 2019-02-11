豬年救消費　陸推新24條涵蓋汽車、家電、5G

▲大陸新年推24條措施促進消費。（圖／視覺中國CFP）

記者陳政錄／綜合報導

在近年社會消費經歷高成長後，出現緩步的降級趨勢下，大陸中央近日發布《進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案（2019年）》，提出六個方面24項具體措施，涵蓋汽車、家電和5G等領域，以維繫豬年的內需消費動能。

根據大陸國家統計局數據，2018年全年大陸社會消費品零售總額38兆987億元人民幣，年增9.0%，較2017年的10.2%呈現放緩；另商務部昨（10）日公布的春節消費數據顯示，除夕至初六長假期間，全國零售和餐飲企業實現銷售額約人民幣1兆0050億元，首度突破兆元大關，但增速僅個位數為8.5%，創下近十年新低。

為維繫豬年消費動能，官媒《人民日報》11日以「促消費 24條新舉措來了」為題，刊文解析國家發改委等十部門近日聯合印發的新24條具體措施，將給百姓、企業那些消費或優化紅利。

▲大陸2019年將著重開發以「新能源汽車」為主軸的汽車消費市場潛力。（圖／CFP）

在汽車消費領域，去年受制於汽車消費下滑，導致社會消費品零售總額年增率出現0.8個百分點的落差，本次實施方案針對汽車消費提出了6條具體措施。在推進老舊汽車的更新、報廢更新方面，支持有條件的地方對報廢國Ⅲ及以下排放標準的汽車以舊換新，並給予適當補助。工信部信息化和軟件服務業司副司長董大健指出，2019年新能源汽車產銷量有望突破150萬輛。

智能家居、新品消費方面，發改委綜合司巡視員劉宇南指出，中央推出支持綠色智能家電銷售政策，包含協助新型綠色、智慧化家電產業鏈發展，給予消費者適當補貼。

▲透過電子商務發展，民眾消費管道更加多元。（圖／CFP）

加快5G商用步伐上，中央實施方案提出，要擴大優質產品和服務供給，更好滿足高品質消費需求。主要包括，加快國際消費中心城市培育建設；擴大升級信息消費；加快推進超高清視頻產品消費；促進離境退稅商品銷售等。

董大健表示，初步測算，我國5G商用前五年直接帶動經濟總產出將超過10兆元人民幣，經濟增加值將超過3兆元人民幣，直接新增就業崗位將超過300萬個。

激發城鄉消費方面，商務部市場運行司副司長王斌說，2019年的政策重點在補短板挖潛力，包括提升基礎建設，和工業品、農產品透過電商在農村與都市間的雙向活動，活化消費潛力。