日本用3分鐘影片告訴你「什麼是5G時代」！一面鏡子就能看病

▲5G對一般民眾的生活即將帶來重大改變。（圖／翻攝自日本總務省《Connect future ～5Gでつながる世界～》，下同）



記者王佩翊／編譯

5G時代即將來臨，許多民眾對於5G的概念僅限於「網路速度飛快」，然而5G真正的應用卻不僅僅只是這樣。日本總務省日前特地拍攝了一支「用5G與世界連結」影片，以虛擬的情境向外界展示未來5G時代的創新科技應用，其中不但包含自動駕駛、遠端醫療、同步翻譯、高畫質直播影像、無人機等技術，影片中的主角甚至還能從各地連接立體影像進行直播。

在短短3分鐘的影片內涵蓋了大量的5G科技，在影片一開始，準備前往鄉下爺爺家的男主角先是使用「智慧型眼鏡」在車內收看透過5G傳送的「360度全景攝影」球賽，感受到宛如身歷其境的臨場感。而男主角所搭乘的車則是透過5G大容量、低延遲通訊的自動駕駛計程車。

身為農民的爺爺則透過平板電腦，操控無人機至果園灑水，如此以來，即便是酷暑或是身體不舒服，也不需要勉強務農，只要一鍵即可搞定。另一方面，奶奶透過家中的鏡子與醫院進行遠端連線，接受醫師診治，並藉由5G傳送的高畫質影像，讓醫師直接確認口腔內狀況，並分析病況。

男主角下車後，走進鄉間的無人商店，透過5G的多端連線技術，不需要再將商品一個一個手動掃描，只要通過商家大門，系統就能自動感應購買的物品並進行扣款。走出商店後，不會英文的男主角遇到一位外國人問路，馬上使用智慧型手錶開啟多功能翻譯功能，透過5G的快速傳送，完成同步口譯並替外籍旅客指引目的地。

男主角抵達爺爺家前，看到優美的夕陽，便將小型無人機投擲到天空拍攝美景，透過5G將高畫質影像傳送給位於都市的姊姊。為了慶祝爺爺奶奶金婚紀念日，男主角將智慧型眼鏡遞給爺爺與奶奶，並透過多點立體影像傳送，與位於都市的姐姐和樂團進行連線音樂表演。

總務省表示，所謂的5G技術不只是「超高速」，更涵蓋了「超低延遲」、「多點同時連線」等新技術，目前政府持續強化研究開發以及與國際間的合作，最快在2020年就能實現「5G社會」。而面對即將來臨的5G時代，由政府拍攝的這段影片不但能幫助民眾更清楚且快速的理解5G對人類社會所帶來的影響，同時更直接體現了跨時代的變革。