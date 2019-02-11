蔡英文做轉型正義「完全失敗」　王金平：國內應先取得共識

▲前立法院長王金平接受電台專訪。（圖／POP Radio提供）



政治中心／綜合報導

前立法院長王金平在11日上午接受電台專訪談到總統蔡英文尋求連任及目前的態勢，他認為目前民進黨2020的總統候選人幾乎是定於一尊，不過，針對總統蔡英文執政政策部分，他舉例，像是推動年改可能讓很多人受了傷、轉型正義則是「完全失敗」。

王金平說，轉型正義原是希望可以消弭過去的恩怨、解除仇恨，彼此互相尊重的同時換來新的合作，但在蔡英文政府所提之轉型正義的內容中，似乎又製造了新的對立，他也指出，若是還未走出怨恨或舊傷，平復衝突，轉型正義就無法做好，更何況有官員的言行激化，致使民怨仍舊存在。

王談及他參選總統的目的有3，最主要為取得國內的團結，化解對立、兩岸問題方面追求包括資訊科技、金融等多方面的國家安全，而拼經濟的部分同樣是他著重的重點。

論及兩岸立場的話題，王金平指出目前就是3個選項，統、獨、九二共識，但現在是既統不了也獨不了，民進黨卻又不接受九二共識，台灣要何去何從？在面臨中國大陸要的一中原則與美國的一中政策之間，如何取得平衡是思考的基礎，不過他也表示，什麼共識都沒關係，國內要先取得共識，而若是他當選總統，會邀集國內各界來共商，討論出一致的意見後才能與對岸談，因此對於九二共識他認為先集合國內定調後再運用。