快訊／因緣快到了！王金平明確表態：「3月初」宣布選總統

記者徐政璿／台北報導

國民黨在九合一選舉大勝，黨內天王紛紛表態角逐2020總統大選。前立法院長王金平11日受訪表示，他的參選宣言就是「國家安全、社會安定、經濟改善」。被問到是否會在3月17日生日當天參選總統，王金平下午更在立法院鎮江會館受訪時表示，「不會那麼久」，3月初就會宣布參選。

▲前立法院長王金平。（圖／記者徐政璿攝）



王金平11日接受POP Radio《POP搶先爆》主持人黃光芹專訪，他明確地表態參選總統，預計會在3月「挑個大吉大利的日子」正式宣布。

王金平強調，他參選總統的首要理念就是一定要讓國家人民的利益超越黨派之上，也要讓國家台灣能夠贏，贏才能帶來人民生活的改善、安定，因此他的參選宣言就是「國家安全、社會安定、經濟改善」。

對於是否會在3月17日生日當天宣布參選總統，王金平下午在立法院鎮江會館受訪時也強調，「不會那麼久」，3月初就會宣布參選。

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