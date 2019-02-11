苦瓜世界最難吃！媽煮「這把魔菜」兒改口求饒　網崩潰：最毒婦人心

▲ 茴香菜讓網友避之唯恐不及 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

青椒、茄子和苦瓜常被列在「挑食蔬菜」名單之中，特殊的氣味、苦味和口感讓許多人碰一次就再也不願意吃。一位媽媽在臉書表示，兒子像一般人一樣超痛恨苦瓜，於是她日前祭出更厲害的蔬菜，馬上讓兒子改口表示「還是煮苦瓜好了」。

一位媽媽在臉書「爆廢公社」中發文表示，兒子老是說「苦瓜是全世界最難吃的菜」，對此她則表示有比苦瓜更猛的，但是兒子怎樣都不相信，因此她決定在晚餐中煮一份「魔菜炒蛋」，讓孩子增長見識。

只見她貼出的照片中有把像龍鬚菜、又有些像蒔蘿的菜葉，和金黃的雞蛋炒在一起，看起來營養價值很高。眼尖網友則發現這是有著特殊氣味的「茴香菜」；隨後媽媽也透露，兒子吃下肚之後馬上改口，表示「還是煮苦瓜好了」，讓她在這個回合中輕鬆勝出。

▲網友們反應兩極 。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出，馬上吸引了2千多名留言戰翻，一派網友認為茴香菜的味道超噁，「跟香菜一樣無法」、「最毒婦人心」、「這位太太你太狠了」、「聞到會想吐」、「小時候吃過一次，害怕一輩子」、「香菜、芹菜、九層塔都不怕，但就怕這茴香味」、「吃過一次這菜後，頓時覺得苦瓜真是人間美味」。

其他擁護者則表示，「炸茴香超讚」、「跟蝦子一起悶煮超好吃」、「用麻油起來就很好吃」、「茴香好吃啊！還是苦瓜比較可怕，根本魔界植物」、「阿嬤用這個菜煮蛋花湯！超讚」、「我們全家大小都愛吃耶」。

茴香菜是中式香料之一，最常見的料理方法就是和雞蛋一起炒，屬氣味比較重的植物。據了解，茴香菜裡的茴香油可以刺激腸胃道，促進腸胃蠕動、消化，中醫也認為可用來「緩解月經痛」。如果受不了濃烈的茴香味，可以先用開水燙一遍，去除部分味道後再食用。

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