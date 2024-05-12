　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「孩子，記住我愛你！」　來自16年前「汶川媽媽」告別簡訊

▲▼ 汶川地震16週年8.5.12 。（圖／翻攝 九派新聞）

▲今天是大陸汶川地震16周年 。（圖／翻攝 九派新聞）

記者任以芳／綜合報導

今天(12)日是母親節，也是國際護士節，同時也大陸汶川地震16周年紀念日。當年搜救隊員在都江堰搜救，意外發現一名遇難的母親，身體呈現保護姿勢，懷中抱著自己剛出生的孩子。身旁手機簡訊留下最後遺言，「記得我愛你。」

2008年5月12日14時28分04秒，汶川發生里氏8.0級特大地震。這場天災造成69227人遇難，374643人受傷，17923人失蹤，這一個個數字，都是血與淚的回憶。

當時都江堰情況慘烈，樓房幾乎倒塌，在一片災難的廢墟中，救援人員發現一幕令人動容的場景。一位已經遇難的母親，用脆弱的脊背頂住垮塌的房屋，身體底下有一名3個月大小嬰兒，被發現時，毫髮未傷，安靜的熟睡在母親冰冷的懷裡。

▲▼ 汶川地震16週年8.5.12 。（圖／翻攝 九派新聞）

▲ 汶川地震中，一名母親臨死前寫下簡訊給剛出生孩子。（圖／翻攝 九派新聞）

醫護人員幫幸存的孩子做檢查，意外地發現一部手機。手機螢幕有一封編好卻未曾發出的簡訊，內文寫「親愛的寶貝，如果你能活著，一定要記住我愛你。」

這條短信，彷彿穿越生與死的界限，傳遞著母親對孩子最真摯的祝福，在場每一位醫護人員、救難隊員看到簡訊都落淚了。

恰巧今天是母親節，也是大陸護士節，不少大陸媒體製作紀念汶川地震報導。其中，這封來自「汶川媽媽」的天堂簡訊，感動許多大陸網友，感謝無私奉獻的母親們，她們的愛是世間最寶貴記憶。

▼ 汶川地震映秀鎮漩口中學地震遺址。（圖／翻攝 九派新聞）

▲▼ 汶川地震16週年8.5.12 。（圖／翻攝 九派新聞）

ET快訊
三重滅門案破案關鍵是「鷹眼神探」！靠一隻狗狗找出兇嫌藏身處
快訊／48歲《上流戰爭》嚴基俊要結婚了　「12月辦婚禮」對象
快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵
三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網
桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」
「三重滅門3死」1900萬豪宅成凶宅　房東損失曝光
三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好
今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

千億湘茶／高雄茶人紮根17年　黑茶加「台灣烏龍工序」更甘甜

千億湘茶／傳統作坊走向機械化　40年老茶人轉戰茶廠流水線

最痛母親節　陸男童「大街打媽媽」狂扯頭髮攔不住

回望人間最後一眼！15歲女孩遭父母拋棄　跳河輕生遺體無人認領

人民日報：美炒作中國產能過剩　是大選候選人策略

廣州爆出1例「流產披衣菌」　女子疑接觸牛羊時感染

「孩子，記住我愛你！」　來自16年前「汶川媽媽」告別簡訊

欠錢最大！陸男法庭上「吃掉借據」法官也嚇傻

陸男有怪癖！看到「兩個輪子」無法自拔　偷竊後放自家院子欣賞

游泳去澳門躲債　他「還沒下海」先摔成開放性骨折

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

千億湘茶／高雄茶人紮根17年　黑茶加「台灣烏龍工序」更甘甜

千億湘茶／傳統作坊走向機械化　40年老茶人轉戰茶廠流水線

最痛母親節　陸男童「大街打媽媽」狂扯頭髮攔不住

回望人間最後一眼！15歲女孩遭父母拋棄　跳河輕生遺體無人認領

人民日報：美炒作中國產能過剩　是大選候選人策略

廣州爆出1例「流產披衣菌」　女子疑接觸牛羊時感染

「孩子，記住我愛你！」　來自16年前「汶川媽媽」告別簡訊

欠錢最大！陸男法庭上「吃掉借據」法官也嚇傻

陸男有怪癖！看到「兩個輪子」無法自拔　偷竊後放自家院子欣賞

游泳去澳門躲債　他「還沒下海」先摔成開放性骨折

三重女婿殺祖孫3人還找人清魚缸　高大成：證明不知道人死了

好多病毒！　醫也中獎：喉嚨超痛完全失聲

阿富汗山洪爆發315死！塔利班急求援　巴西也陷水患釀135死

夏日必備Bra Top少穿一件更舒適！5款人氣品牌推薦　連Jisoo也愛

王永慶曾當面教記帳　張雅涵24歲創業「今營收破億」

快訊／48歲《上流戰爭》嚴基俊要結婚了！　「12月辦婚禮」對象身分曝光

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵

直擊紅孩兒馬國賢「蹲坐路邊吃便當」　落魄大叔造型突講話超大聲

集體被拖吊「大家傻眼互看」　醫：告示有陷阱

三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

大陸熱門新聞

最痛母親節　陸男童「大街打媽媽」扯頭髮

回望人間最後一眼！15歲女遭父母拋棄　跳河遺體無人領

安化黑茶加「台灣烏龍工序」 變更甘甜

40年老茶人　轉戰茶廠流水線

陸「手工研磨」5奈米　網：徒手造晶片不遠

姊姊車禍去世！妹妹竟「頂替身分」上班14年

23歲正妹甜交殯葬富二代！2個月後左胸插刀慘死

孩子我愛你！來自16年前「汶川媽媽」簡訊

欠錢最大！陸男法庭上「吃掉借據」

陸認定「五月天沒假唱」　每場都派人監管

廣州爆1例「流產披衣菌」　疑接觸牛羊感染

人民日報：美炒作中國產能過剩是大選策略

男斷指接回長「活蛆」慘截肢　院方：醫生太嫩了

村民報警有「屍體」　法醫趕來後驚呆

更多熱門

相關新聞

自由行住宿優惠1000！台東觀光振興方案出爐

自由行住宿優惠1000！台東觀光振興方案出爐

0403強震重創花蓮，同一旅遊廊的台東也深受影響，花蓮觀光振興方案於6月1日啟動，交通部觀光署今（12日）公布台東振興補助方案，將分階段進行，團體旅遊補助7月1日至9月30日，2天1夜、20人以上每團補助最高1.5萬元，8月1日至9月30日周一至周四限定，每房每晚最高補助1000元。

12歲一場車禍失去媽媽！

12歲一場車禍失去媽媽！

陳水扁憶母「在遠方一切無恙」　陳致中贈康乃馨

陳水扁憶母「在遠方一切無恙」　陳致中贈康乃馨

陶晶瑩過母親節「一個暖心一個捶心肝」曝兒女差別

陶晶瑩過母親節「一個暖心一個捶心肝」曝兒女差別

母親節親子樂活梅理由　妳餵愛玉我願你乖乖

母親節親子樂活梅理由　妳餵愛玉我願你乖乖

關鍵字：

汶川地震母親節16周年

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

女高中生摑掌剪髮案！霸凌者道歉完提告

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

今明全台變天　「下最大」地區曝

三重3死豪宅成凶宅　房東損失曝光

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

第一眼看到魚還是貓？超準心測

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面