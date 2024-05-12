「孩子，記住我愛你！」　來自16年前「汶川媽媽」告別簡訊

▲今天是大陸汶川地震16周年 。（圖／翻攝 九派新聞）

記者任以芳／綜合報導

今天(12)日是母親節，也是國際護士節，同時也大陸汶川地震16周年紀念日。當年搜救隊員在都江堰搜救，意外發現一名遇難的母親，身體呈現保護姿勢，懷中抱著自己剛出生的孩子。身旁手機簡訊留下最後遺言，「記得我愛你。」

2008年5月12日14時28分04秒，汶川發生里氏8.0級特大地震。這場天災造成69227人遇難，374643人受傷，17923人失蹤，這一個個數字，都是血與淚的回憶。

當時都江堰情況慘烈，樓房幾乎倒塌，在一片災難的廢墟中，救援人員發現一幕令人動容的場景。一位已經遇難的母親，用脆弱的脊背頂住垮塌的房屋，身體底下有一名3個月大小嬰兒，被發現時，毫髮未傷，安靜的熟睡在母親冰冷的懷裡。

▲ 汶川地震中，一名母親臨死前寫下簡訊給剛出生孩子。（圖／翻攝 九派新聞）

醫護人員幫幸存的孩子做檢查，意外地發現一部手機。手機螢幕有一封編好卻未曾發出的簡訊，內文寫「親愛的寶貝，如果你能活著，一定要記住我愛你。」

這條短信，彷彿穿越生與死的界限，傳遞著母親對孩子最真摯的祝福，在場每一位醫護人員、救難隊員看到簡訊都落淚了。

恰巧今天是母親節，也是大陸護士節，不少大陸媒體製作紀念汶川地震報導。其中，這封來自「汶川媽媽」的天堂簡訊，感動許多大陸網友，感謝無私奉獻的母親們，她們的愛是世間最寶貴記憶。

▼ 汶川地震映秀鎮漩口中學地震遺址。（圖／翻攝 九派新聞）