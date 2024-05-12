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社會 社會焦點 保障人權

搶救第80天！彰化小姊妹家屬簽放棄急救同意書　2醫院繼續拚

▲漢基醫院聯合會診。（圖／彰基醫院提供）

▲小妹妹轉院到漢基醫院。（圖／彰基醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化伸港鄉小姊妹遭撞飛命危，搶命至今進入第80天，收治在彰化秀傳醫院的姊姊日前突然因為腦水腫，陷入重度昏迷、至於原本收治在彰基的妹妹，瞳孔放大，從入院至今一直未甦醒，日前轉院到漢基醫院呼吸照護病房接受長期照護。今日傳出家屬已簽署DNR（放棄急救同意書），不過2醫院強調將會積極治療，盼外界集氣，為姊妹倆加油。

陳小妹妹在彰基總院接受一段時間的積極治療後，於5月10日轉至漢銘基督教醫院(漢基醫院)呼吸照護病房進行後續的照護。家屬同時簽署DNR（放棄急救同意書）。

▲伸港遭撞小姊妹。（資料圖／彰基及秀傳醫院提供）

▲彰基院長為小妹妹祈禱。（圖／彰基醫院提供）

漢基醫院院長陳志輝昨日表示，「陳小妹目前昏迷指數為3分，雙眼瞳孔放大、對光無反應、自行呼吸能力差，一般認知，深度昏迷的時間越長，醒來的機會越低，但年輕的孩童，恢復力遠超乎一般想像，因此，院方抱持不放棄的心態，全力照護。

原本狀況有好轉的10歲姊姊，5月1日突然發生急性腦水腫，昏迷指數從11直線掉到3，陷入重度昏迷，狀況不太樂觀，家人已經做好心理準備，「沒辦法啊！就遇到了」，認為彰化秀傳醫院已經盡力搶救，不管怎樣都只能接受，雖然家屬於昨(11日)簽署DNR（放棄急救同意書），但仍不放棄救治。

▲伸港遭撞飛小姊姊已經會笑了。（圖／彰化秀傳提供）

▲姊姊收治在彰化秀傳醫院。（圖／彰化秀傳醫院提供）

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