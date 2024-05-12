游泳去澳門躲債　他「還沒下海」先摔成開放性骨折

▲澳門「新葡京」酒店。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一名男子在老家欠了一大筆債，為了躲債，想游泳偷渡到澳門，於是特別前往了鄰近澳門的廣東橫琴，但他還沒下海，就在岸邊摔成開放性骨折，最終因「偷越邊境罪」被判刑。

根據紅星新聞，男子在老家欠了巨額債務，還不出來，想透過游泳偷渡到澳門躲債。

案發當天，男子等到天黑，來到橫琴鄰近澳門的海邊，尋找可以下水的地方，發現一處工地的外牆比較容易翻過去，於是開始慢慢往外翻，到了邊界的巡邏道上，「我在翻下去的時候有點猶豫，害怕被判刑，但是我想了想，來都來了，就還是下去吧。」

▼珠海市橫琴新區。（圖／ETtoday資料照）



男子翻下去後，以為就能直接下海游泳去澳門了，結果仔細一看才發現，巡邏道離海邊竟然還有三公尺多高的距離，只能咬了咬牙直接從圍牆上跳了下去。

跳下圍牆的瞬間，男子感到一陣劇痛，原來左腳已經摔成開放性骨折，不斷流血，也無法動彈。最後，還是巡邏人員發現了男子，協助他前往醫院治療。

橫琴法院受理案件後發現，男子在事發前一年就曾乘船偷越邊境前往澳門，因偷越邊境被行政處罰後一年內再次偷越邊境。最終，法院判決男子犯偷越邊境罪，判處拘役三個月，緩刑四個月，併處罰金。