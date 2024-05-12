北部炸雷雨一晚「3縣市停電」影響7945戶　台電回應了

▲新竹市香山區受雷雨影響，導致線路斷線，維修員正在展開搶修工作。（圖／台電提供）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣電力公司表示，北部地區12日傍晚發生雷雨，造成新北市土城區、板橋區，還有桃園市大園區、中壢區，以及新竹市香山區發生停電災情，影響至少7945戶，維修員冒著風雨正持續搶救，台電也將加強配電設備維護點檢，減少雷雨事故發生頻率，降低對民眾用電影響。

台電說明，針對12日板橋區停電事故，19時45分由於雷雨造成開關故障，導致新北板橋區大觀路、龍興街、僑中一街、僑中二街、環河路、板城路等一帶2860戶停電，台電立即進行轉供並派員搶修，19時47分已復電375戶，22時25分全數復電。

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▲台電表示，電力設備受雷雨影響，容易發生故障或線路斷線，圖為新北市土城區搶修工作。（圖／台電提供）

針對12日土城區停電事故，20時14分由於雷雨造成礙子故障，導致新北市土城區學府路一段、學士路、金城路、中正路等一帶2686戶停電，3分鐘（20時17分）復電947戶，在22時8分全數復電。

針對12日桃園市停電事故大園、中壢區停電事故，20時18分由於瞬間豪大雨致線路斷線，導致桃園市大園、中壢區1667戶停電，台電已立即進行轉供，2分鐘（20時20分）已復電近7成（1162戶），於22時38分全數復電。

▲雷雨影響台電搶修作業進行，圖為桃園市大園區搶修工作。（圖／台電提供）

針對12日新竹市香山區停電事故，20時58分由於線路斷線，需進行停電搶修工作，影響新竹市香山區大庄路、香北路、香北一路、中華路五段一帶共732戶停電，台電已派員持續搶修中。

台電表示，雷雨影響搶修作業進行，部分搶修進度仍會受到停電範圍、風雨情況，或設備受損程度等影響，使復電時間較長，請民眾多多體諒。

台電表示，電力設備受雷雨影響，容易發生故障或線路斷線，為降低停電對民眾的影響，台電同仁第一時間不畏風雨、趕赴前線緊急搶修，只為能儘速復電，近年台電也加強電網的投資，2017至2024年的電網投資金額較2009年至2016年還多，並非如部分立委所質疑的未重視電網韌性，未來也會持續加強配電設備維護點檢，減少雷雨事故發生頻率，降低對民眾用電影響。