回望人間最後一眼！15歲女孩遭父母拋棄　跳河輕生遺體無人認領

▲4月19日時，一名少女站在丹陽大橋外，不斷察看手機是否有訊息，最後似乎下定決心，回頭向橋上看了一眼，隨即跳河身亡。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

中國在母親節前夕傳出了令人心痛的消息，一名15歲少女因為父母離異，從小由爺爺撫養長大。日前爺爺因跌傷無法工作，也沒錢就醫。女孩向父母求援，父親直接封鎖她，而母親則是告訴她，「離婚後妳家的事就與我無關了」。少女無助地站在大橋上良久，不斷查看手機訊息，最後終於絕望。她回首向人間看了最後一眼，隨後從橋上一躍而下，不幸身亡。事後，女孩的遺體已由當地警方打撈上岸，官方表示如果無人認領，會代為收斂。

據中國《紅星新聞》報導，事情發生在中國江蘇省鎮江丹陽大橋，4月19日時，一名少女站在橋外，似乎有輕生的念頭。目擊者指出，女孩當時不斷察看手機是否有訊息，似乎在等待什麼，但是她等了許久，露出失望的表情，最後，女孩似乎下定決心，回頭向橋上看了一眼，隨即從橋上一躍而下，跳河身亡。

陸媒報導，這名少女自小父母離異，對她不聞不問。女孩自小由爺爺獨力撫養長大，但前陣子因爺爺跌傷，無法工作也無錢治傷，小女孩硬著頭皮向父母親求援。沒想到冷血的父親直接封鎖了她與爺爺的手機，任自己的父親與女兒自生自滅。

透過網路上流出的對話截圖，女孩抱著最後的希望找上母親，母親雖然沒有封鎖她，但是依然表示自己已經有了新的家庭，「離婚後妳家的事就與我無關了，妳自己想辦法吧」。

少女向母親懇求，只要借500元（約台幣2250元）就好，爺爺摔傷後都走不了路，她深怕爺爺摔傷了骨頭，想帶爺爺去看病。少女還向母親承諾，自己以後不讀書了，會出去工作賺錢還給母親。

然而少女的懇求仍沒有打動母親，母親不僅告訴她「跟妳說了不關我的事，自己想辦法，不要來煩我。」還不顧少女卑微懇求「媽媽，幫幫爺爺可以嗎？我求妳了」，冷酷回應：「不幫，妳的事情以後也不要來找我了，就這樣吧」。

一再遭到母親拒絕，小女孩終於壓抑不住，氣憤質問：「為什麼你們都這樣對我，我也只是一個15歲的小孩子，你們真的不管我了嗎？為什麼又把我生下來呢？」可惜這時女孩的母親已經封鎖拒收了女孩的訊息，女孩的不甘終究沒有傳達到任何人心裡。

▲網路流傳的對話截圖。（圖／翻攝微博）

報導指出，事發當日，女孩身處的丹陽大橋是當地交通要道之一，她在橋外站了許久，引起路人焦慮圍觀，還不斷向女孩喊話，多名路過的外賣小哥更是努力試圖開導女孩，不過女孩只是站在橋外拿著手機反覆觀看，彷彿在等待著什麼，最終似乎終於死心，回頭向橋上看了一眼，隨即從十多米高的大橋上一躍而下，跳河輕生。

▲女孩在橋外站了許久，引起路人焦慮圍觀，還不斷向女孩喊話，多名路過的外賣小哥更是努力試圖開導女孩。（圖／翻攝微博）

女孩回頭的那一望，被人用手機拍下，畫面在網路上流傳。照片中，女孩臉色憔悴，額頭佈滿皺紋，頭髮也十分凌亂，雖是15歲的花季少女，氣質卻彷彿3、40歲受盡了生活的折磨一般，讓人心疼不已。

這起事件發生在4月下旬，原本已經沉寂在各種紛亂的消息中，但近日網路上忽然流傳起據說是當地警方公布的女孩輕生前最後對話紀錄，讓群眾重新關注起女孩的遭遇。不過當地警方已出面闢謠，表示從未公布該「聊天紀錄」，該紀錄是否屬實，目前也在查證之中。

鎮江警方則表示，女孩輕生當天，遺體就已經被打撈上岸，無他殺跡象，如果還沒有人出面認領，有關機關會協助處理。至於網傳的對話紀錄，並非實情，官方仍在調查中。

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