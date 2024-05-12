　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

回望人間最後一眼！15歲女孩遭父母拋棄　跳河輕生遺體無人認領

回望人間最後一眼！15歲女孩遭父母拋棄　跳河輕生遺體無人認領

▲4月19日時，一名少女站在丹陽大橋外，不斷察看手機是否有訊息，最後似乎下定決心，回頭向橋上看了一眼，隨即跳河身亡。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

中國在母親節前夕傳出了令人心痛的消息，一名15歲少女因為父母離異，從小由爺爺撫養長大。日前爺爺因跌傷無法工作，也沒錢就醫。女孩向父母求援，父親直接封鎖她，而母親則是告訴她，「離婚後妳家的事就與我無關了」。少女無助地站在大橋上良久，不斷查看手機訊息，最後終於絕望。她回首向人間看了最後一眼，隨後從橋上一躍而下，不幸身亡。事後，女孩的遺體已由當地警方打撈上岸，官方表示如果無人認領，會代為收斂。

據中國《紅星新聞》報導，事情發生在中國江蘇省鎮江丹陽大橋，4月19日時，一名少女站在橋外，似乎有輕生的念頭。目擊者指出，女孩當時不斷察看手機是否有訊息，似乎在等待什麼，但是她等了許久，露出失望的表情，最後，女孩似乎下定決心，回頭向橋上看了一眼，隨即從橋上一躍而下，跳河身亡。

陸媒報導，這名少女自小父母離異，對她不聞不問。女孩自小由爺爺獨力撫養長大，但前陣子因爺爺跌傷，無法工作也無錢治傷，小女孩硬著頭皮向父母親求援。沒想到冷血的父親直接封鎖了她與爺爺的手機，任自己的父親與女兒自生自滅。

透過網路上流出的對話截圖，女孩抱著最後的希望找上母親，母親雖然沒有封鎖她，但是依然表示自己已經有了新的家庭，「離婚後妳家的事就與我無關了，妳自己想辦法吧」。

少女向母親懇求，只要借500元（約台幣2250元）就好，爺爺摔傷後都走不了路，她深怕爺爺摔傷了骨頭，想帶爺爺去看病。少女還向母親承諾，自己以後不讀書了，會出去工作賺錢還給母親。

然而少女的懇求仍沒有打動母親，母親不僅告訴她「跟妳說了不關我的事，自己想辦法，不要來煩我。」還不顧少女卑微懇求「媽媽，幫幫爺爺可以嗎？我求妳了」，冷酷回應：「不幫，妳的事情以後也不要來找我了，就這樣吧」。

一再遭到母親拒絕，小女孩終於壓抑不住，氣憤質問：「為什麼你們都這樣對我，我也只是一個15歲的小孩子，你們真的不管我了嗎？為什麼又把我生下來呢？」可惜這時女孩的母親已經封鎖拒收了女孩的訊息，女孩的不甘終究沒有傳達到任何人心裡。

回望人間最後一眼！15歲女孩遭父母拋棄　跳河輕生遺體無人認領

▲網路流傳的對話截圖。（圖／翻攝微博）

報導指出，事發當日，女孩身處的丹陽大橋是當地交通要道之一，她在橋外站了許久，引起路人焦慮圍觀，還不斷向女孩喊話，多名路過的外賣小哥更是努力試圖開導女孩，不過女孩只是站在橋外拿著手機反覆觀看，彷彿在等待著什麼，最終似乎終於死心，回頭向橋上看了一眼，隨即從十多米高的大橋上一躍而下，跳河輕生。

回望人間最後一眼！15歲女孩遭父母拋棄　跳河輕生遺體無人認領

▲女孩在橋外站了許久，引起路人焦慮圍觀，還不斷向女孩喊話，多名路過的外賣小哥更是努力試圖開導女孩。（圖／翻攝微博）

女孩回頭的那一望，被人用手機拍下，畫面在網路上流傳。照片中，女孩臉色憔悴，額頭佈滿皺紋，頭髮也十分凌亂，雖是15歲的花季少女，氣質卻彷彿3、40歲受盡了生活的折磨一般，讓人心疼不已。

這起事件發生在4月下旬，原本已經沉寂在各種紛亂的消息中，但近日網路上忽然流傳起據說是當地警方公布的女孩輕生前最後對話紀錄，讓群眾重新關注起女孩的遭遇。不過當地警方已出面闢謠，表示從未公布該「聊天紀錄」，該紀錄是否屬實，目前也在查證之中。

鎮江警方則表示，女孩輕生當天，遺體就已經被打撈上岸，無他殺跡象，如果還沒有人出面認領，有關機關會協助處理。至於網傳的對話紀錄，並非實情，官方仍在調查中。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

延伸閱讀
母親節老公訂餐廳「帶孩子去陪媽媽」　狠嗆：妳可以自己過…人妻徹底心碎
三重滅門案死者一家工作成謎　疑無業卻租三重高級社區、月租四萬
產婦突胖20公斤「以為吃太多」　馬桶誕下1子…結局超溫馨

ET快訊
王永慶曾當面教記帳　張雅涵24歲創業「今營收破億」
三重滅門案破案關鍵是「鷹眼神探」！靠一隻狗狗找出兇嫌藏身處
快訊／48歲《上流戰爭》嚴基俊要結婚了　「12月辦婚禮」對象
快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵
三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網
桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」
「三重滅門3死」1900萬豪宅成凶宅　房東損失曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

千億湘茶／高雄茶人紮根17年　黑茶加「台灣烏龍工序」更甘甜

千億湘茶／傳統作坊走向機械化　40年老茶人轉戰茶廠流水線

最痛母親節　陸男童「大街打媽媽」狂扯頭髮攔不住

回望人間最後一眼！15歲女孩遭父母拋棄　跳河輕生遺體無人認領

人民日報：美炒作中國產能過剩　是大選候選人策略

廣州爆出1例「流產披衣菌」　女子疑接觸牛羊時感染

「孩子，記住我愛你！」　來自16年前「汶川媽媽」告別簡訊

欠錢最大！陸男法庭上「吃掉借據」法官也嚇傻

陸男有怪癖！看到「兩個輪子」無法自拔　偷竊後放自家院子欣賞

游泳去澳門躲債　他「還沒下海」先摔成開放性骨折

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

千億湘茶／高雄茶人紮根17年　黑茶加「台灣烏龍工序」更甘甜

千億湘茶／傳統作坊走向機械化　40年老茶人轉戰茶廠流水線

最痛母親節　陸男童「大街打媽媽」狂扯頭髮攔不住

回望人間最後一眼！15歲女孩遭父母拋棄　跳河輕生遺體無人認領

人民日報：美炒作中國產能過剩　是大選候選人策略

廣州爆出1例「流產披衣菌」　女子疑接觸牛羊時感染

「孩子，記住我愛你！」　來自16年前「汶川媽媽」告別簡訊

欠錢最大！陸男法庭上「吃掉借據」法官也嚇傻

陸男有怪癖！看到「兩個輪子」無法自拔　偷竊後放自家院子欣賞

游泳去澳門躲債　他「還沒下海」先摔成開放性骨折

新一代「MG ZS休旅」現身抓到了！內外更有料　將導入1.5升新油電

夏天好多蟑螂　專家：我都直接捏爆

小孟老師／5月13日星座運勢　雙魚狂飆財富自由

三重女婿殺祖孫3人還找人清魚缸　高大成：證明不知道人死了

好多病毒！　醫也中獎：喉嚨超痛完全失聲

阿富汗山洪爆發315死！塔利班急求援　巴西也陷水患釀135死

夏日必備Bra Top少穿一件更舒適！5款人氣品牌推薦　連Jisoo也愛

王永慶曾當面教記帳　張雅涵24歲創業「今營收破億」

快訊／48歲《上流戰爭》嚴基俊要結婚了！　「12月辦婚禮」對象身分曝光

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

大陸熱門新聞

最痛母親節　陸男童「大街打媽媽」扯頭髮

回望人間最後一眼！15歲女遭父母拋棄　跳河遺體無人領

安化黑茶加「台灣烏龍工序」 變更甘甜

40年老茶人　轉戰茶廠流水線

陸「手工研磨」5奈米　網：徒手造晶片不遠

姊姊車禍去世！妹妹竟「頂替身分」上班14年

23歲正妹甜交殯葬富二代！2個月後左胸插刀慘死

孩子我愛你！來自16年前「汶川媽媽」簡訊

欠錢最大！陸男法庭上「吃掉借據」

陸認定「五月天沒假唱」　每場都派人監管

廣州爆1例「流產披衣菌」　疑接觸牛羊感染

人民日報：美炒作中國產能過剩是大選策略

男斷指接回長「活蛆」慘截肢　院方：醫生太嫩了

村民報警有「屍體」　法醫趕來後驚呆

更多熱門

相關新聞

本周12生肖運勢排行榜！

本周12生肖運勢排行榜！

命理生肖專家曼樺老師分析，5月12日至5月18日十二生肖的運勢，本周屬兔、雞的人，在事業、財運、愛情、健康等方面運勢都相當不錯，要好好把握機會。

男星約吃熊霓鬧緋聞是胡瓜節目班底

男星約吃熊霓鬧緋聞是胡瓜節目班底

科技七雄CEO近期狂售股票逾51.9億

科技七雄CEO近期狂售股票逾51.9億

男斷指接回長「活蛆」慘截肢　院方：醫生太嫩了

男斷指接回長「活蛆」慘截肢　院方：醫生太嫩了

政府發錢！學生「每月可領6千↑」條件一次看

政府發錢！學生「每月可領6千↑」條件一次看

關鍵字：

周刊王大陸要聞輕生丹陽大橋

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

女高中生摑掌剪髮案！霸凌者道歉完提告

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

今明全台變天　「下最大」地區曝

三重3死豪宅成凶宅　房東損失曝光

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

第一眼看到魚還是貓？超準心測

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面