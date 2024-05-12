陸官方認定「五月天沒假唱」　坦言「每場都派人在台下監管」

▲「五月天」去年遭捲入假唱風波。（圖／翻攝自Facebook／五月天 Mayday）



記者蔡紹堅／綜合報導

樂團「五月天」去年底在上海舉行的演唱會被質疑「假唱」，事情鬧到連上海市文旅局的執法總隊都介入調查。上海市文旅局執法總隊近日公布調查結果，稱未發現五月天有假唱的情形，並揭露了調查的過程。

根據澎湃新聞報導，執法總隊提到，五月天去年11月舉行了8場演唱會，他們都依照文旅部大型營業性演出管理機制，加強演出現場管理，「每場安排多名市、區兩級文化執法人員在音控台區域進行全程監管，現場核驗演員資訊及演出節目，督促演出舉辦單位派專人對演唱、演奏行為進行監督，並作出記錄備查。」

執法總隊說，他們記錄的內容包括演員、樂團、曲目的名稱和演唱、演奏過程的基本情況，並由演出舉辦單位負責人和監督人員簽署確認。

執法總隊指出，發現網路上對「假唱」進行熱議後，他們第一時間採取措施，對演出主辦單位、演出場地方、現場音控師進行調查詢問，調取現場執法記錄器全程視音頻、主辦方現場監督記錄等資料，進行全面的檢驗。

執法總隊提到，根據《營業性演出管理條例實施細則》第二十六條，假唱、假演奏是指演員在演出過程中，使用事先錄製好的歌曲、樂曲代替現場演唱、演奏的行為，「我們在取得相關證據資料後，立即依規範流程進行核查，並邀請社會專家參與研討，就所掌握的演出全程視音頻資料、現場視音頻等進行分析，提供專業意見。」

執法總隊強調，經核查，未發現2023年11月在上海舉辦的8場五月天演唱會存在上述法規所指的「使用事先錄製好的歌曲、樂曲代替現場演唱、演奏」情形。

另外，執法總隊還說，當時指證「假唱」的B站up主，於今年3月7日又發布了一段影片，表示「鑑定假唱時，沒有確認過音源是否正確」，「民間個人，鑑定結果不具備法律效力」等，當時引發熱議，後來這段影片也被刪除了。