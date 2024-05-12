廣州爆出1例「流產披衣菌」　女子疑接觸牛羊時感染

▲「流產披衣菌」的主要宿主為羊、牛、豬等，人類感染的情況相當罕見。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣州番禺區一名女子連續3天發燒，並有咳嗽、頭暈、四肢無力等症狀，就醫後發現有肺炎的情況，並一度命危接上了葉克膜。醫生後來發現，女子感染了罕見的「流產披衣菌」（流產衣原體），在經過針對性的治療後，女子目前情況趨於穩定。

根據廣州日報報導，女子一開始以為自己感冒了，於是自服感冒藥，但是症狀並沒有好轉，仍反復發燒，隨後到廣州醫科大學附屬番禺中心醫院就診，檢查結果顯示「雙肺感染」，門診以「肺炎」收入感染科住院治療。

入院第二天，女子病情迅速惡化，大汗淋灕，煩躁不安、氣促、血氧飽和度一度下降到80%（正常95%以上），轉入重症醫學科進一步治療。不過，女子的病情仍持續惡化，並出現休克，多器官功能衰竭，生命垂危。

醫療團隊於是決定啟用葉克膜，並發現女子感染了罕見的「流產披衣菌」，在經過針對性的治療後，女子情況趨於穩定。

「流產披衣菌」是革蘭氏陰性細胞內寄生的原核微生物，主要宿主為羊、牛、豬等，被感染的家畜在妊娠後期會出現流產。有研究表明，流產衣原體可通過呼吸道傳播或直接接觸感染人類，引起非典型肺炎和孕婦流產等，屬於人畜共患病原體。

醫生表示，人類經呼吸道吸入或密切接觸患病牛羊，可能發生「流產披衣菌」的人畜感染，但人與人之間的傳染則相對罕見，「女子可能就是因為在廚房接觸宰殺的牛、羊、豬時感染的。」