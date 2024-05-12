陸男有怪癖！看到「兩個輪子」無法自拔　偷竊後放自家院子欣賞

▲大陸一名偷竊犯有怪僻，就愛「兩個輪子」東西，偷竊後放自家院子欣賞 。（圖／翻攝 廣州日報）

記者任以芳／綜合報導

大陸內蒙古赤峰近期出現一宗看似平凡的自行車失竊案，卻揭露出一個令人啼笑皆非的真相。警方鎖定偷車劉姓嫌疑人後，小小的院子堆滿自行車。事後，劉姓嫌犯在交代罪行時，向警方「炫耀」，「我不光偷，我也花錢買！」

綜合陸媒報導稱，近期有市報警自行車被盜，警循跡調查，發現嫌疑人劉某有重大作案嫌疑，於當日逮捕，人贓並獲。

警方推開劉某家的大門後驚呆了，只見小小的平房和院子堆滿了各式各樣的自行車，幾乎沒有落腳之處，不知道的還以為進入了二手自行車售賣點。

調查發現，這些自行車和電動車並非都是劉某的合法財產。自2024年1月起，他開始在赤峰市區內瘋狂盗竊，短短幾個月內，盗竊了37輛自行車和6輛電動車。

遭竊的失主普遍心裡認為案子太小，選擇不報警，摸摸鼻子認賠，反而縱容劉某4個多月來到處偷竊。

▲「兩輪」怪僻男子落網 。（圖／翻攝 廣州日報）

為何專偷自行車，劉某向警方供稱，自己對兩個輪子的東西情有獨鍾，無論是款式新穎的自行車，還是時尚實用的電動車，都忍不住想要據為己有。為了滿足收藏欲望，不惜銳而走險，頻繁盗竊，放在自家院子反覆欣賞。

更令人啼笑皆非的是，劉某在交代罪行時還向警方炫耀，「我不光偷，我也花錢買。這裡就有一台是我特意從破爛市場淘回來的奧運限定款！」

最終，劉某得為自己貪念負責，已被警方刑事拘留。