狗舔都沒反應！村民報警有「屍體」　法醫來後..結局大逆轉

▲警方以為發生命案「全副武裝」立即出動 。（圖／翻攝 杭州電視台）

記者任以芳／綜合報導

大陸杭州發生一起烏龍死亡案件。有位村民帶狗散步發現草叢有一具男性屍體，狗狗去舔也沒反應，趕緊報警處理。最後警察、法醫都來了，結果發現「屍體」是一位睡著的男子。

綜合陸媒報導，該起事件發生於杭州餘杭區仁和街道九龍村，當時村裡燕大爺散步時，他的狗跑到了一處草叢邊，不停地用鼻子嗅著，試圖用舌頭去舔舐什麼東西。

燕大伯好奇地走過去查看，看到一個男子滿身泥土躺在草叢中，一動也不動，狗狗舔他都沒反應。

燕大伯嚇得不輕，趕緊報警稱，「有個死人在草叢， 死了死了，不知道死了幾天了，我的狗去咬（舔）都沒反應！」

▲男子酒醉睡著被村民誤認是屍體 。（圖／翻攝 杭州電視台）

接到報警後，警方擔心是命案，立即調派了民警、法醫以及120急救醫生前往現場後，所有人驚呆了！「屍體」居然坐起來了，還站起來走了幾步，發現自己身邊全是警察的時候，「死而復生」的男子一臉錯愕。

警方立刻釐清事情真相，原來被誤以為「屍體」的小張（化名）是外地人，剛來杭州務工沒幾天，當天在燕大爺家附近閒逛，看到景色不錯，去附近小店買了零食和啤酒，沒想到不勝酒力睡著了，睡得太沉，讓人誤以為是「屍體」。