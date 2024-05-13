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櫛瓜蒸煮完「味道超苦」！營養師曝原因：會苦千萬別吃

▲▼櫛瓜,健康,飲食,食材。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲民眾買櫛瓜回家料理，結果發現有苦味。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

櫛瓜對於許多人而言，是健康又能減肥的蔬菜。不過近日有民眾買回家烹調，卻發現怎麼煮都會有苦味，讓他感到相當苦惱，上網請益後掀起不少討論。

這位民眾近日在「Costco好市多 商品經驗老實說」詢問，他買了櫛瓜以後削皮食用，卻發現水煮後有濃重的苦味，後來雖然改用鹽巴水煮，苦味卻還是完全無法去除。

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民眾十分苦惱，「請問有沒有人買好市多的櫛瓜吃了會苦」，也不知道是不是烹調方式錯誤，是不是改用煎、烤的方式，就不會有苦味出現。

▲▼櫛瓜,健康,飲食,食材。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼民眾買櫛瓜回家料理，結果發現有苦味。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼櫛瓜,健康,飲食,食材。（圖／免費圖庫Pixabay）

貼文引起討論後，不少人對此回應，「新鮮吃不會苦」、「會苦表示放太久喔」、「櫛瓜會苦代表它不新鮮」、「放太久就會變苦。」

事實上，先前有營養師林雨薇曾經分享，櫛瓜裡面有種成分叫「葫蘆素」，這種成分是為了對抗昆蟲、壞蟲而產生的有毒物質，又被稱為「苦素」，一般情況下吃進少量，對人體並無害，但如果過量食用，可能會出現嘔吐、腹瀉、胃腸道出血等症狀，嚴重的話可能還要住院治療。

因此，林雨薇也說，有4種櫛瓜不要吃，分別是有苦味的櫛瓜、受到病蟲叮咬損害的櫛瓜、過熟的櫛瓜，以及野生、品種少見的櫛瓜。

 
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