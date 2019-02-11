撞傷2人又沒繫安全帶！老三寶97歲菲利普親王「繳回駕照」

▲英國女王伊莉莎白二世的丈夫菲利普親王。（圖／路透社）



國際中心／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白丈夫、菲利普親王1月17日在沒有任何維安人員的陪同下，在諾福克郡（Norfolk）發生翻車事故，造成兩名無辜民眾受傷，沒想到事發兩天後，菲利普親王又被拍到「沒繫安全帶」駕車出門，引發熱議。英國白金漢宮9日發表聲明，菲利普親王已經決定繳回駕照，不再開車，但也被網友酸，老三寶「早就該繳回駕照了」。

根據《鏡報》報導，菲利普親王1月17日發生翻車意外，駕駛的休旅車當場往右側翻覆，而菲利普親王雖「奇蹟似的」毫髮無傷，但被他撞上的起亞轎車駕駛則是膝蓋骨折，同車乘客手腕骨折，所幸車上的9個月大嬰兒並未受傷。

事發後，該名駕駛曾多次表示，菲利普親王肇事後對於受害人不聞不問。而車禍一週後，在車禍中摔斷手腕的女性終於收到來自菲利普親王的道歉信，其中親王特別在信中屬名「菲利普親王」，而非愛丁堡公爵。他在道歉信中稱，當天太陽太過刺眼，以致於他沒有看到來車，才會發生意外，他也對後果非常懊悔，並期許傷者能夠早日康復。

事實上，菲利普親王1月17日發生車禍後，19日又被拍到駕駛著另一輛休旅車出門，甚至「沒有繫上安全帶」，對此，警方則表示，已經以適當的言論警告「該名駕駛」。有「漏洞先生」之稱的律師費里曼（Nick Freeman）曾經說明，若車禍原因只是菲利普親王「應注意而未注意」，就有可能被起訴；但他也可能如一名目擊者所述，以「陽光太過刺眼」為自己辯護，不僅理由充分，還可以選擇交出駕照，以避免被起訴。白金漢宮也在9日發表聲明表示，菲利普親王在「慎重考慮後」決定上繳汽車駕照。