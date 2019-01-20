最嬌老三寶！英女王97歲尪剛開車撞傷2女　又未繫安全帶上路

▲英國女王伊麗莎白二世的丈夫菲利普親王。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

英國伊莉莎白女王丈夫、菲利普親王17日才傳出在沒有任何維安人員的陪同下，獨自駕車發生意外，導致整輛車嚴重側翻，玻璃碎裂一地，更有2名無辜民眾因此受到波及，女駕駛膝蓋骨折，另一名女乘客則手腕骨折，且當時車上還有一名僅9個月大的男嬰。沒想到事發不過兩天，菲利普親王又被拍到「沒繫安全帶」駕駛著另一輛休旅車出門。

根據《每日郵報》報導，高齡97歲的菲利普親王17日開著一輛休旅車準備行駛上A149公路時，與一輛起亞汽車發生碰撞，休旅車當場往右側翻覆。菲利普親王雖然沒有受傷，但是被救出時全身顫抖「明顯受到驚嚇」。受傷的28歲女駕駛表示，事發後她未收到來自白金漢宮的任何致歉訊息，對此，白金漢宮發言人則提到，雙方已經「互相交換祝福」。

這起車禍造成兩名女性受傷，然而闖了大禍的菲利普親王似乎沒有任何悔意，17日把休旅車撞壞後，19日又被英國媒體拍到，在距離車禍位置1英里處，沒有繫上安全帶駕駛著另一輛新的休旅車。對此，警方則表示，已經以適當的言論警告「該名駕駛」。

有「漏洞先生」之稱的律師費里曼（Nick Freeman）說明，若車禍原因只是菲利普親王「應注意而未注意」，就有可能被起訴；但他也可能如一名目擊者所述，以「陽光太過刺眼」為自己辯護，不僅理由充分，還可以選擇交出駕照，以避免被起訴，目前全案仍在調查中。

事實上，過去也有英國王室成員因駕駛違規而被起訴。安妮長公主（Anne, Princess Royal）1990年曾被因超速被禁止上路及罰款150英鎊（約新台幣5966元）；2001年更因此被罰400英鎊（約新台幣15909元）。