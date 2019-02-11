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川普推特語錄／這一週對民主黨來說很糟糕　包含維州醜聞及國情咨文

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▲▼美國總統川普表示談判大有進展。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普10日針對維吉尼亞州爆發的巨大醜聞表示，「非裔美國人對維吉尼亞州全面展示的雙重標準感到非常憤怒！」接著也表示這一週對民主黨可以說是非常糟糕，「其中包括非常棒的經濟數字、維吉尼亞州的災難及國情咨文」還揶揄民主黨說：「我實際上相信他們想要政府關閉，他們想要一個新的議題！」

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▼對民主黨來說，這是非常糟糕的一週，其中包括非常棒的經濟數字、維吉尼亞州的災難（指維州民主黨高層的醜聞）及國情咨文。現在！隨著他們向邊境委員會提出的可怕提議，我實際上相信他們想要政府關閉，他們想要一個新的議題！

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▼蓋洛普民意調查顯示，「開放邊界將吸引4200萬拉丁美洲人」這對美國來說將是一場災難。我們現在需要邊境高牆！

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▼非裔美國人對維吉尼亞州全面展示的雙重標準感到非常憤怒！

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▼參議院情報委員會主席、參議員理查德伯爾剛剛宣布，經過了長達約2年多的時間，面談了兩百多人、查閱了上千文件之後，他們發現川普和俄羅斯沒有勾結！有人對這個結果真的感到驚訝嗎？

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關鍵字：川普,推特,共和黨,川普推特語錄

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