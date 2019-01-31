川普推特語錄／講到伊朗…情報人員真的太天真了　回學校再學學吧！

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

中美雙方貿易代表今天開始在華府展開新一輪談判，不過川普總統沒有在推特上多做表示，反而將關注焦點放在伊朗、阿富汗、北韓和邊境問題上。川普今日上午於白宮聽取情治簡報，沒有其他公開行程。

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▼當涉及伊朗帶來的危險性時，情報人員似乎非常消極與天真。他們錯了！當我成為總統時，伊朗正在中東和其他地方製造事端。自從糟糕的伊朗核協議終止後，他們變得大大不同，但仍是潛在危險與衝突的來源。

他們上週測試了火箭和其他東西，就快要踩線了。他們的經濟正在崩潰，這是唯一能抑制他們的事。要小心伊朗。也許情報人員該回學校再多學學！

▼「三波不同的大篷車隊正朝邊境進軍。數量非常巨大」＠foxandfriends

▼如果共和黨與民主黨的委員會現在召開邊境安全會議，卻沒有討論或關注邊境圍牆之類的物理屏障，他們就是在浪費時間！

▼當我剛當上總統時，敘利亞伊斯蘭國正失控，猖狂肆虐。但從那時候開始取得極大進展，特別是過去5周，哈里發國很快就會被摧毀殆盡，這是兩年前無法想像的。



在為時18年的戰鬥後，與阿富汗的談判進展非常好，雖然戰爭還在持續，但阿富汗人想從無盡的戰爭中尋求和平。如果對話成功，我們很快就能看見和平吧？

北韓與美國的關係是前所未有的良好，沒有了核試驗，遺骨歸還了，人質也回國了。時間會告訴我們與北韓間發生了什麼，但在前一屆政府末期，與北韓的關係很惡劣，壞事差點發生，現在則是截然不同的局面。我期待很快能庾金正恩見面，取得進展，大有不同！

▼在美國制裁讓他石油收入減少後，馬杜洛願意與委內瑞拉反對派談判了。瓜伊多成了委內瑞拉最高法院的目標。預計今日將有大規模抗議。在進一步通知前，美國人不應前往委內瑞拉。