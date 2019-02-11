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開工收心操！星巴克買1送1、萊爾富大熱美1元　18家咖啡優惠懶人包

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消費中心／綜合報導

結束9天春節年假，今天（11日）就要準備開工上班了！對此，連鎖咖啡業者如星巴克、85˚C、cama、路易莎，以及四大超商和全聯、頂好等業者，都有推出咖啡優惠，讓你開工不厭世，精神滿滿迎接新的一年挑戰。

連鎖咖啡、飲料

★星巴克於2/11的早上開店至20：00推出咖啡買一送一優惠，當天購買兩杯相同容量/冰熱/口味的咖啡飲料，第二杯由星巴克招待。不過，每人每次至多只能買二送二，且活動不適用於外送外賣及預訂服務。另機場、高鐵站內、龍門等門市以及車道，均不提供此優惠。

▲▼ 星巴克 。（圖／取自粉絲團）

★伯朗咖啡館多數門市於2/11舉辦飲品買一送一優惠，為上班族們加油打氣！另外，2月14日西洋情人節再加碼飲品買一送一。

★85˚C於2/11開工上班日在全台門市推出大杯咖啡第二杯10元優惠，限時優惠活動從下午一點到晚上八點為止，包含美式咖啡、招牌咖啡、拿鐵咖啡、海岩咖啡等，共9種選擇。每人限購3組。

▲▼開工咖啡優惠 。（圖／業者提供）

★路易莎咖啡自2/11起至2/15，推出買一杯飲料加一個餐食總價打85折優惠。

★西雅圖極品咖啡於2/11推出飲品買一送一優惠活動，時間從早上11:00至晚上20:00止。

★丹堤咖啡於2月11日開工當天，推出全系列飲品只要出示圖片，就能享外帶大杯飲品買一送一優惠。

★CoCo的現磨咖啡門市於開工日當天，推出現磨咖啡同品項買一送一優惠活動，限定外帶使用。

★cama於大年初七（2/11）開工日的上午11:00到下午15:00，在全台門市推出大杯黑咖啡買一送一活動，限時4小時。

▲▼開工咖啡優惠 。（圖／業者提供）

★奎克咖啡自2/9至2/13期間推出咖啡買一送一優惠活動，只要在活動期間加入奎克LINE好友並出示優惠券，即能享有外帶相同品項/冷熱的咖啡買一送一。

連鎖速食、甜點

★摩斯漢堡於2/11開工日起推出一系列開工優惠。2/11至2/24點購早餐新品「金旺鱈魚堡」送大杯冰紅茶、2/11當日限定「咖啡買一送一」，並同步於2/12～2/24推出「咖啡第二杯半價」活動。

★法式甜點專賣店PAUL於開工日自2月17日連續7天，推出加LINE享外帶咖啡茶飲買一送一優惠。

四大超商

★7-ELEVEN於11日起至26日止，連續16天推出CITY CAFE全品項第二杯半價優惠活動。

★全家2/11開工日推出APP商品預售優惠活動，共有三種組合優惠，分別為大熱美式買一送一、買二送二、買三送三等，每個帳號只能限購一組。

▲▼開工咖啡優惠 。（圖／業者提供）

★萊爾富於開工日(2/11)的早上6點至12點，推出用一元購買大杯熱美式咖啡優惠活動，每間門市限量100杯。另當日透過LINE購物購買雲端超商商品，還可享8% LINE Points回饋。

★OK超商推出開工日限定咖啡優惠，購買大杯醇品美式可享買二送二。

▲▼開工咖啡優惠 。（圖／業者提供）

連鎖超市

★全聯於2/11～2/15推出OFF COFFEE熱美式買1送1優惠，每杯售價25元。

★頂好超市於2月11日在全台門市推出拿鐵買一送一優惠活動。

★美廉社11間門市於即日起至2/25，推出大杯熱拿鐵買一送一優惠活動，另同價位飲品可享第二杯可五折。

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