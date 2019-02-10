德國機場「快速通關告示」塗銷台灣　外交部：不受影響

▲法蘭克機場「快速通關告示」塗銷台灣國旗。（圖／網友Longlywalker提供，請勿翻攝）

政治中心／綜合報導

法蘭克福國際機場（Frankfurt Airport）的通關處設有「快速通關口」，原本標示，澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、日本、南韓、新加坡、智利、阿拉伯聯合大公國，以及台灣的國旗，說明這10國旅客可使用快速通關服務。但有網友爆料，法蘭克福機場已將台灣國旗塗銷。對此，外交部回應，不受影響。

批踢踢網友Longlywalker9日在EuropeTravel看板上發文，一個月前台灣護照可以快速通關，如今法蘭克福機場竟然已經把台灣國其遮蓋掉了。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「我昨天從慕尼黑回來也不能用」、「我7號從慕尼黑離開時還能用，而且台灣還在QQ」、「德國政府之前沒注意？你以為這種標示和決定不用高層」、「政治因素？」、「我崩潰了」、「看來德國也沒我想像的有魄力」

對此，外交部發言人李憲章解釋，經我駐法蘭克福辦事處，洽繫德國聯邦警察局法蘭克福機場分處獲告，德國提供我國護照查驗快速通關的測試階段，已在去年底暫告段落，過渡期間，德國將陸續調整機場看板上各國標示方式。



李憲章指出，駐處另洽德方瞭解，目前我國護照持有人在法蘭克福機場，仍享有出境快速通關的服務，執行細節尚待進一步確認，駐處也將就本案過渡期間如何在機場適當標示台灣一事持續與德國協調，以利台灣旅客辨識。