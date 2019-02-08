美國施壓盟邦勿買華為5G設備　德國：未來5G將不排除華為

▲華為。（圖／路透社，下同）

大陸中心／綜合報導

美國近來極力施壓盟邦，不要購買大陸電信巨擘華為的5G設備，且德國情報單位日前也警告，行動通訊採用華為設備將有被監聽甚至癱瘓的危險，但德國官員近日證實，未來的5G基礎建設將不排除華為；不過隨著安全標準提高，電信業者可能自願放棄在核心網路使用華為的設備。

據德國《商報》（Handelsblatt）報導，德國各部會代表6日開會討論，從國家安全、德中外交關係、中國市場潛力和建設進度等多層面考量，決定不排除使用華為的5G設備。德國總理梅克爾（Angela Merkel）先前曾表示，華為在進入5G建設市場前需先向德國保證，不會傳輸資料給中國政府。

儘管德國政府不打算禁用華為設備，但報導指出，5G通訊的安全標準未來將大幅提高，設備得先經聯邦資訊安全局（BSI）認證，具體的作法將在3月頻譜拍賣前確定，讓有意競標的電信業者有所依循。

此外，電信主管機關聯邦網路局（Bundesnetzagentur）還準備草擬一份安全清單，要求電信業者採取預防措施，確保資訊安全和公共安全。同時，政府也打算立法，如果設備暗藏「後門」，導致資料被竊，政府將可依法迫使電信業者更換設備。

德國官員還透露，隨著安全標準提高，電信業者可能自願放棄在核心網路使用華為設備。目前在德國營運的英國伏德風（Vodafone）已經宣布不用華為設備，德國電信（Deutsche Telekom）和西班牙電信集團（Telefonica）則尚未決定。另外，至於基地台，官員表示，很難完全排除華為，畢竟華為的產品在市場上享有領先地位。

▼華為門市。（圖／記者邱顯燁攝）



