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公車上磨蹭翹臀頂一下　辯車晃、體虛判6月再賠8千確定

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公車癡漢 電車癡漢 示意圖（圖／翻攝自網路）

▲梁姓男子公車上頂一下，判賠8千確定。此為示意圖。（圖／翻攝自網路）

記者吳銘峯／台北報導

有多次在公車上性騷擾前科的新北市梁姓男子，日前搭乘公車時，又心癢難耐，靠近一名女大生後，以下體頂了女大生的臀部一下。女大生提出性騷擾告訴，梁男辯稱因公車擁擠、搖晃，自己又身體虛弱，才會不小心頂到。但法院不採信，刑事部分判刑6月定讞後，民事部分再判決梁男須賠償女大生8千元確定。

判決指出，本案發生於2017年5月間，上午9點多，已經過了上班時間，公車並不擁擠。梁姓男子搭乘706號公車，在行經新北市永和區中山路時，突然對前方女大生憐憐（化名）的臀部，頂了一下。梁男似乎有意無意的這一下，讓憐憐嚇了一大跳，認為梁男故意騷擾，因此提出「性騷擾」的告訴，梁男遭提起公訴。

法院審理時，梁男否認故意性騷擾，辯稱當天公車擁擠，開車又不斷搖晃，再加上自己身體虛弱，實在是不小心頂到。但法院根據車上監視器畫面，認為公車雖然有多位站立的乘客，但沒有擁擠到會磨蹭碰撞的程度。另外在清查梁男的前科，發現他自2010年起，即有多次在電梯、公車上，利用人多擁擠的機會，以下體碰觸、頂撞女性，分別遭判刑3月、6月、5月等刑期。因此法院認定梁男說謊，這次還是故意性騷擾，判刑6月，得易科罰金18萬元定讞。

另外憐憐也提出附帶民事訴訟，求償精神損失1萬元。高等法院民事庭審理時，梁男還是否認有罪，拒絕賠償，並主張公車擁擠、晃動，自以身體虛弱等理由，高院民庭不採信，認定梁男侵害憐憐身體自主權，經過計算後，判決梁男賠償8千元，全案確定。
 

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