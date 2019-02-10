鄉民神解析「機師工會酒測訴求」　網推爆：開飛機前不喝酒到底多難

▲機師工會號召機師集結交通部前，共同聲援幹部。（圖／記者范綱儀攝）

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華航機師罷工擴大，日前傳工會要求華航對「飛行酒測讓步」，雖工會駁斥，但有網友今（10日）在PTT以「機師工會酒測訴求解析」為題爆掛，工會不只訴求罰則減輕，也訴求使用STD （飛機表定離場時間） 推定酒測值，若2項訴求都通過，吹氣檢測值0.08mg L以下都不能處分，引起網友熱烈討論留言「這群機師太誇張」。

文章指出，華航的目標是，機師值勤前1天不喝酒，所以訂定較嚴格的酒測罰則，但工會的訴求卻是一個自己承認12小時前喝酒的機師不會被開除，只記小過1次，當然使用推定值STD也很奇怪，質疑難道不上飛機就不算酒駕？酒測後，都不用做飛航準備工作？不用檢查飛機？帶著酒精檢查？

▲機師工會今天再次舉行記者會抗議華航。（圖／記者呂佳賢攝）

文章進一步說明，在吹氣測試中測出非0數值會有懲處，但看幾個案例，如吃喉糖、體質等問題 （測出約0.03mg/L），華航評議後都沒有處罰，所以除非很明顯喝酒，不然都不會受懲處。網友表示，因為機師是要酒測沒過才進行血液測試，所以血液測試<10mg/dl還是會有呼氣測試檢驗非0的罰則，綜整下來呼氣測試有4次測試機會，工會訴求取第4次，用推定值來試用減輕的罰則，透過2次手段來減少酒測罰則。

這篇解析也指出，血液測試又因為不可能吹氣完馬上做，除非每個機場養一組人待命做酒測，與吹氣測試會有時間差，理論上假設測出呼氣0.11mg/L，1個小時到醫院檢測，代入工會的人體代謝率0.06mg/L，到醫院代謝成吹氣0.05mg/L 血液測試結果就是<10mg/dl，工會訴求是不開罰，而照現有華航標準吹氣測出0.11mg/L，則要開除。

這篇文章一出馬上引起許多人關注，有網友說「這群機師太誇張，到底在搞什麼東西」、「 上班前不喝酒到底多難 」、「最好笑的是之前都說酒駕零容忍，結果是機師就開始推到儀」、「喝酒開車零容忍，喝酒開飛機OK的 ??? 」、「想開飛機的，不喝酒很難嗎？」、「看樣子需要酒測+測謊，過了再開飛機」，還有網友說這次罷工「就是酒駕仔貪得無厭」、「看到這個訴求就不會支持機師」。