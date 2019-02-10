華航罷工擴大「500↑機師繳回檢定證」　交部要華航再提應變計畫

▲華航9日展開罷工後首次勞資協商，機師工會號召機師集結交通部前，共同聲援幹部。（圖／記者范綱儀攝）

記者賴文萱／台北報導

華航機師發動罷工，9日展開罷工後首場勞資協商，但歷經6小時仍沒談攏，因雙方未達共識，今日機師罷工行動也繼續。據統計，上午7時機師工會已收到超過500份華航機師繳回的檢定證，交通部則指出，由於工會尚未同意今天開會，上午將開交通部應變中心第2次會議，請華航提後續應變罷工計畫。

▲華航機師罷工， 工會最新統計，機師們繳交的檢定證已逾500多張。（圖／記者呂佳賢攝）

華航機師自8日開始啟動史上首次罷工，訴求資方改善疲勞航班等5大訴求，然而9日勞資協商經過逾6小時溝通仍未達共識，工會決定繼續罷工。10日進入罷工第三天，據機師工會最新統計，機師們提交的檢定證已經超過500張，代表超過3成華航機師響應罷工行動，對航班影響持續擴大。

▲由於工會暫不同意今天重回談判桌，交通部要求華航提後續應變罷工計畫。（圖／記者賴文萱攝）

交通部政務次長王國材一早指出，工會尚未同意今天開會，早上10:30將開交通部應變中心第二次會議，請華航提後續應變罷工計畫。

▲10日至11日華航受影響班機。（圖／翻攝自中華航空官網）

另根據華航官網資料，10日共有16航班受到罷工影響而取消，2航班延遲；11日取消1班。分別是：CI011紐約-台北、CI031溫哥華-台北、CI752泗水-新加坡、CI053台北-布里斯本(02-11)-奧克蘭、CI055/052台北-雪梨來回、CI188/189台北-釜山來回、CI861/862台北-金邊來回、CI919/920台北-香港來回、CI927/928台北-香港來回、CI711/712高雄-馬尼拉來回。並有2航班延遲，為CI935/936高雄-香港來回。另外11日已知取消航班為1CI054奧克蘭-布里斯本-台北。