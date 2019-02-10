　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

華航罷工擴大「500↑機師繳回檢定證」　交部要華航再提應變計畫

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲機師工會號召機師集結交通部前，共同聲援幹部。（圖／記者范綱儀攝）

▲華航9日展開罷工後首次勞資協商，機師工會號召機師集結交通部前，共同聲援幹部。（圖／記者范綱儀攝）

記者賴文萱／台北報導

華航機師發動罷工，9日展開罷工後首場勞資協商，但歷經6小時仍沒談攏，因雙方未達共識，今日機師罷工行動也繼續。據統計，上午7時機師工會已收到超過500份華航機師繳回的檢定證，交通部則指出，由於工會尚未同意今天開會，上午將開交通部應變中心第2次會議，請華航提後續應變罷工計畫。

▲華航罷工繳交檢定證已有三百多張▼。（圖／記者呂佳賢攝）

▲華航機師罷工， 工會最新統計，機師們繳交的檢定證已逾500多張。（圖／記者呂佳賢攝）

華航機師自8日開始啟動史上首次罷工，訴求資方改善疲勞航班等5大訴求，然而9日勞資協商經過逾6小時溝通仍未達共識，工會決定繼續罷工。10日進入罷工第三天，據機師工會最新統計，機師們提交的檢定證已經超過500張，代表超過3成華航機師響應罷工行動，對航班影響持續擴大。

▲▼華航勞資協商破局，交通部長林佳龍與政次王國材出面說明協商內容。（圖／記者賴文萱攝）

▲由於工會暫不同意今天重回談判桌，交通部要求華航提後續應變罷工計畫。（圖／記者賴文萱攝）

交通部政務次長王國材一早指出，工會尚未同意今天開會，早上10:30將開交通部應變中心第二次會議，請華航提後續應變罷工計畫。

▲▼10日至11日華航受影響班機。（圖／翻攝自中華航空官網）

▲10日至11日華航受影響班機。（圖／翻攝自中華航空官網）

另根據華航官網資料，10日共有16航班受到罷工影響而取消，2航班延遲；11日取消1班。分別是：CI011紐約-台北、CI031溫哥華-台北、CI752泗水-新加坡、CI053台北-布里斯本(02-11)-奧克蘭、CI055/052台北-雪梨來回、CI188/189台北-釜山來回、CI861/862台北-金邊來回、CI919/920台北-香港來回、CI927/928台北-香港來回、CI711/712高雄-馬尼拉來回。並有2航班延遲，為CI935/936高雄-香港來回。另外11日已知取消航班為1CI054奧克蘭-布里斯本-台北。

ET快訊
華航罷工強碰「收假日」　18取消、延遲航班看這裡！
吳宗憲二女兒終於沒馬賽克！父女罕見同框「根本3胞胎」
3萬保本獎少2.7萬張！網攤5年前2000刮刮樂獎金結構驚呆

關鍵字：華航,華航機師,機師罷工,交通部,機師工會

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一張圖看華航機師「薪水、休假、工時」待遇　一年可休假至少157天↑

更新／華航勞資協商6小時談不攏　機師工會喊「罷工繼續、下次再談」

快訊／華航機師宣布啟動罷工　2/8早上6點起桃機、松機等出發航班受影響

華航機師6時起3機場罷工！估109航班受影響　林佳龍急成立緊急應變中心

影／長榮鞠躬道歉坦承疏失！　硬起來「擬拒載」擦屁股老外

影／遭4倍大洋男強逼幫脫褲擦屁　2受害長榮空姐警局備案準備提告了

擦屁股洋男回美航班被公開涉洩密　長榮航空「報案要抓洩漏者」

影／春節首波返鄉潮下午4點湧現　連假首日5地雷路段曝光「開車時間多3倍」

不用淚搶台鐵票！「北花直達客運」要來了　車程3.5小時就能到

影／春節最後上班日！破14萬人次先塞爆桃機　「一、二航廈爆量時段公開」

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///

林俊傑答應露腹肌還狂吃ＸＤ　謝霆鋒：露一塊還是八塊？

華航機師「罷工事件簿」　24小時必知大事懶人包看這

30年來罕見！旗津遊客當日破5萬 等渡輪排隊人龍長到2小時才搭成

16歲少女籌學費「扮恐龍」遭毆打　網友肉搜！男喊冤：會提毀謗告訴

刺青師不讓媽誤認是「歹嬰仔」　晚上當沒薪水學徒：沒想過放棄

沒跟到超落伍！精選「3爆紅美食」全銅板價　冠軍1年狂銷13億

影／華航罷工強碰「收假日」　18取消、延遲航班看這裡！

春節收假日搭車人潮塞爆　高鐵宣布再加開3班北上全車自由座列車

神明說：新年財運亨通！嫩媽「接雲寺」求財秒靈驗　回家路上爽刮中300萬

連假尾聲北台灣繼續濕涼到上班日 　中南部日夜溫差達12度

科學證明「施比受更開心」　奉獻行為讓你保持強烈喜悅！

備審資料大學端看什麼？　學者：凸顯特色、強調興趣

華航罷工擴大「500↑機師繳回檢定證」　交部要華航再提應變計畫

超有愛！猛媽挑戰26英文字母創意早餐 小孩再也不賴床

「點藥水流出來」很正常！　食藥署：1滴藥水超過眼睛容納的10倍

酒店妹哭窮：我牙醫系畢業！　富商心疼砸「200萬」慘被當提款機

媽絕望跳橋！10歲弟抓欄杆求「不要跳」　被抱著墜100公尺身亡

不只降膽固醇！「燕麥」還有2大營養價值...還能包覆油脂

沒跟到超落伍！精選「3爆紅美食」全銅板價　冠軍1年狂銷13億

新竹哪家肉圓好吃？　在地人推薦TOP5肉圓評比特輯！

影／華航罷工強碰「收假日」　18取消、延遲航班看這裡！

政治議題不再冷冰冰　他們用直播「零距離」說給你聽

「我只有國中學歷！」機械業黑手吳俊男　靠卡內基拚出上億身價

慶祝Lucy2歲生日！隋棠全家嘉義遊玩…現身「超知名景點」

春節收假日搭車人潮塞爆　高鐵宣布再加開3班北上全車自由座列車

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

生活熱門新聞

即／04:12北台灣有感地震！..

訂房一晚384元！他下秒收帳單..

台南男故意割她手2次留疤　奇寶..

2000刮刮樂保本獎少快3萬張..

地震前士林有地鳴　彭啟明：好奇..

天后宮抽百業籤！最旺3大工作出..

傻妹撞倒車又失控出糗！暖男神救..

同居男每天內射　傻妹哭沒懷孕

大福興宮月老廟　舉辦拋繡球迎親

國小生考試填玖壹壹神曲！網讚有..

16歲妹扮恐龍賺學費遭打　黃偉..

嘉義過年喪屍飛撲垃圾車　地方媽..

他缺錢「提3方案」求救　姊姊回..

膠著6小時！華航勞資協商仍卡關

更多熱門

相關新聞

國泰航空勞資陷僵局！機師工會：不排除罷工

華航機師罷工2天，勞資雙方首次會談以破局告終，罷工活動也將持續下去。而香港的國泰航空機師長久面對低薪問題，抗議已久，其工會（HKAOA）主席9日也再壓力下請辭，可能讓抗爭活動升級，引發罷工抗爭。

華航罷工第三天！10日取消16航班

機師罷工繼續！協商卡關疲勞航班派遣

罷工+收假　桃機加開2櫃台消化簽轉

華航機師罷工　解僱、減薪全違法

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

即／04:12北台灣有感地震！強晃一下

旗津烤鳳螺一盤500！網求市長制裁

他割女友屁股肉生吃　無罪爆紅「變美食家還拍AV」

范丞丞緊摟范冰冰自拍：介紹一下我妹

22歲上兵收假撞死！目擊：頭像破掉

訂房一晚384元！他下秒收帳單崩潰：是美金

韓國瑜笑秀新錶！竟然是王世堅送的

吳宗憲二女兒「終於沒馬賽克」！

台南男故意割她手2次留疤　奇寶恐龍哭著說謝謝

孝子繼承5棟房產！轉身吃掉弟媳性侵姪女

菸捐被拿去買花籃　監察院糾正

8女星「關美肌」網看傻：OMG

2000刮刮樂保本獎少快3萬張　網攤5年前獎金結構驚呆

人死后血液沉澱　分散全身变尸体

好市多地位動搖！網推這家免年費

更多

最夯影音

更多

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面