免申請自由發揮！北市8處河濱塗鴉牆供民眾恣意揮灑創意

▲河濱公園塗鴉牆。（圖／水利處提供）

記者陳家祥／台北報導

街頭塗鴉近年興盛，北市水利處為了提供創作者更多揮灑空間，今年再加碼新增觀山、成美左岸2處堤壁塗鴉區，使北市河濱塗鴉區總數來到8處，面積上看8110平方公尺；水利處指出，塗鴉牆近日都已重新清理完畢開放創作，歡迎大家來發揮創意。但需要注意的是，避免爭擾，政治性語言或不雅文字圖案都在禁止之列，若有出現水利處將逕予清除。

水利處表示，從2007年起陸續開放河濱防洪牆供民眾塗鴉，截至去年為止，台北市已有6處河濱塗鴨專區，今年河濱塗鴉專區再增加2處，現在8處塗鴉區總面積上看8110平方公尺。

水利處河管科指出，尤其這次新增的成美左岸塗鴉區面積有2120平方公尺，擠下原本第一大的成美右岸塗鴉區，成為目前北市面積最大的塗鴉牆!民眾可從基隆河右岸的基3號疏散門進入往成功橋方向即可抵達。另外，新增的觀山塗鴉牆也有約1450平方公尺，從民生東路底的基5號疏散門進入往下游約20公尺處即可到達。

水利處強調，北市所提供的防洪牆塗鴉專區完全免費也不需事先申請，但若出現政治性語言或不雅文字圖案，水利處將逕予清除。另外，每年4、8及12月，水利處會將全部的塗鴉區都全數粉刷塗白清除後再重新開放，讓更多喜愛塗鴉的民眾都能利用。

除了這次新增的成美左岸和觀山塗鴉專區外，另外6處現有的塗鴉專區包括：迎風約1310平方公尺（基隆河7號疏散門進入往基隆河上游約500公尺處）、美堤約780平方公尺（明水路越堤坡道進入右側方）、百齡右岸約480平方公尺（中山橋下旁由圓山河濱公園自行車道進入）、福和橋約360平方公尺（由景美2號疏散門進入）、景美約200平方公尺（北新橋下涵洞牆面）及成美右岸河濱公園約1410平方公尺（基13號疏散門進入往成功橋方向）。

另外，水利處也提醒民眾注意，若在非開放塗鴉區進行塗鴉屬於違法行為，本市環保局將依廢棄物清理法第27條第2款「污染地面、池塘、水溝、牆壁、樑柱、電桿、道路、橋樑或其他土地定著物」取締開罰，除要求行為人清除外，並依同法第50條開罰1200元以上~6000元以下與從重處罰。