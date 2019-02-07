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《一日幕僚》爆紅成公眾人物　黃瀞瑩一度想躲起來

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▲▼北市府幕僚黃瀞瑩。（圖／記者林敬旻攝）

▲北市府幕僚黃瀞瑩。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲因為《一日幕僚》網路量大漲，同時也捧紅了長相清秀的幕僚黃瀞瑩，人氣夯到柯文哲也自嘆不如。但爆紅後生活走向公眾化，也為黃瀞瑩帶來不少困擾；黃笑說，面對外界高度的關注，一度有點想要躲起來不要上班。

《一日幕僚》對黃瀞瑩的影響，幾乎無法用捧紅，而是要用「爆紅」來形容，人氣夯到柯文哲也自嘆不如。「一開始會困擾。」黃瀞瑩笑說，影片當天播出後，隔天早上起來突然發現臉書上有各式各樣不同的交友邀請，「大家都來按交友邀請，其實前三天真的有被嚇到，甚至有點想要躲起來不要上班，覺得怎麼會突然引發那麼高的關注度，就有一點緊張，甚至不想面對這件事情。」

▲台北市長柯文哲辦公室幕僚「學姊」黃瀞瑩。（圖／記者林敬旻攝）

另外，柯文哲身邊年輕幕僚眾多，是他能即時掌握網路風向、了解青年族群用語的重要關鍵之一，舉凡PTT、臉書、IG等熱門社群應用，柯都仰賴年輕幕僚的意見。但面對這群年輕人，柯文哲最常提醒的事情是什麼？「學姊」黃瀞瑩表示，「他（柯文哲）每次看到我們這些比較年輕的幕僚，永遠都只講那句話，『多讀書』。」

黃瀞瑩說，每次柯文哲都會問我們有沒有讀書有沒有看書，他會說他是因為現在很忙沒有時間看那麼多書，但他希望我們可以多多讀書，然後多多在媒體面前講出自己的想法。

黃瀞瑩說，柯文哲希望幕僚能多閱讀，可能是某些人傳給他的訊息，或是書、新聞、數據等，「他可能就會出功課給大家，希望大家去練習或去看那本書或去了解那一段歷史。」

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