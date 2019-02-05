中社路櫻花紛放　秘境悠遊賞花免人擠人

▲中社路搭公車就可以到。（圖／公園處提供）

記者陳家祥／台北報導

算進周末假日，整個農曆春節長達9天，假期出遊勢必排行程。若不想人擠人的話，位在士林區翠山里的中社路是不錯的地點，堪稱是能避開人潮的祕境景點，靜謐山水間點綴粉色櫻花，讓民眾悠遊賞花。

公園處表示，中社路是一條充滿自然野趣的郊山道路，原生山櫻花分布在中社路沿線路側，因沿路海拔不同，開放時間有先後，每當1月下旬至2月底，常可見到沿線山櫻花陸續綻放，更會因造訪時間而有不同的驚喜。由於道路盡頭是大崙尾山登山步道口，平日車流量不多，幽靜山間空氣清新，所以常有單車客造訪。

公園處園藝工程隊長胡鴻威表示，中社路段從民國99年起，配合當地營造櫻花道路的願景，於栽植適期補植櫻花，配合地形起伏及自然美景，現已成為北市獨特景緻。中社路在大臺北市民往士林山區的旅遊線一帶，遊客從士林捷運站下車後搭255和255區間車，或從捷運大直站轉搭棕13公車即可直達，沿著中社路設有許多公車站點。

其中，「中央站」旁為鐵人公園，可看到用機械拼裝成的鐵人塑像，似乎代表著單車騎士的鐵人精神，「雙溪社區站」附近靠明溪街35巷步道的綠地視野展望優良，晴天可鳥瞰北士林，最後一站「大崙尾山站」則靠近翠山步道口，沿著步道可以一路接到大崙尾山步道、大崙頭山步道更可通往內湖碧山巖。

中社路上的靜謐山間佐以櫻花盛開景象，是單車族及健行民眾口袋秘境，有別於人擠人熱鬧走春，春節假期裡幽靜散步在自然間，放鬆身、心、靈中發掘臺北城市美好，也能感受不一樣風情。