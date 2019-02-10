連接雙北中正橋將改建　新工處盼民眾體諒施工不便

▲中正橋改建工程完工模擬示意圖。（圖／北市府新工處提供）

記者蔣婕妤／台北報導

台北中正橋最早興建於民國26年，迄今已逾80餘載，自通車以來經年肩負往返雙北市的龐大交通需求。北市新工處指出，隨著時代變遷與城市發展，中正橋橋梁耐震能力已不符最新設計規範，有改建為現代化橋梁之必要，懇請民眾在施工期間體諒交通不便。

新工處表示，中正橋80餘年來負荷著雙北交通需求，但隨著時間與城市發展，中正橋耐震能力已經不符最新需求，橋底高程也未達防洪標準，同時橋面寬度不足，導致汽、機車動線交織，容易發生交通事故，經過評估後，確有改建為現代化橋梁之必要。

新工處解釋，規劃完善的中正橋改建工程，將興建跨河新橋，並同步整修民國26年完成的川端橋，形塑全新的河岸地景，將以新、舊並存的全新姿態，成為跨越雙北最新、最安全的橋梁。改建工程施工期間，為維持雙北民眾通行的需求，必須實施多次改道，新工處籲請大家屆時配合，並諒解一時的不便。

此外，銜接中正橋的臺北市重慶南路高架橋，也會配合改建工程進行拆除，恢復為寬度30公尺的重慶南路3段平面道路，徹底翻轉沿街擁擠狹現況。新工處強調，中正橋改建工程，係雙北合作的具體成果，重要的交通建設指標，未來新的中正橋將繼續為大家服務至下一個百年。