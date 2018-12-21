重新換發歐欣水保施工許可證　台南市政府引爭議

▲龍崎工業區掩埋場址屬泥岩地質，不適耕種，被認為是合適的掩埋場址，但因這種地質在全球僅剩3座，環保團體則力阻開發。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府重新換發歐欣水保施工許可證，引來參選台南市長的前牛埔里長陳永和抨擊，市府12月20日晚上發布聲明強調，歐欣公司因向農委會訴願成功，故市府依法重新換發水土保持施工許可證，施工期限依據經濟部工業局核准最新展延之開發期限至2019年3月10日，本案未來是否同意展延開發仍應由中央決定。

台南市政府聲明指出2017年12月21日僅核發防災所需之水土保持施工許可證，歐欣公司於2017年12月22日申報復工，後續因地方及環團抗議而市府於2018年1月24日令其停工。歐欣公司因不服市府僅核發部分水土保持施工許可證，於2018年9月25日向上級機關行政院農委會提起訴願，行政院農委會於2018年12月3日作出訴願決定：市府原未核准施工項目之行政處分應予撤銷，並另為適法之處分。

另行政院環保署、經濟部工業局及監察院等單位皆陸續來函要求市府依法妥處。本案開發許可必須經由經濟部核准，台南市政府無權同意，市府權管為依水土保持法要求水土保持義務人歐欣公司做好水土保持處理及維護工作，故市府乃依據水土保持法相關法令，重新換發水土保持施工許可證，施工期限為依據經濟部工業局核准最新展延之開發期限至2019年3月10日，而本案未來是否同意展延開發仍應由中央目的事業主管機關依權責決定。

據了解，在國家計劃中北部是觀音工業區、中部是彰濱工業區、南部是大發工業區及龍崎工業區，都是事業廢棄物掩埋場最佳地點，隨之其他3處陸續完工，龍崎工業區卻因當地民眾反對聲浪不斷，延宕了15年。龍崎工業區掩埋場地形與高雄燕巢的月世界雷同，都是泥岩地質，不適耕種，人煙罕至，故被認為是合適的垃圾掩埋場址，但也因泥岩地質，這種地質在全球僅剩3座，也列為世界景觀之一，造成地方及環保團體強力抗爭。

如今市府重新換發開發廠商歐欣水保施工許可證，是否意味市府在本案「卡關」的力道已消失？接下經濟部如核發開發許可，歐欣公司將可據以進行開發，該開發案接下來何去何從？有待觀察。