企業大老展望兩岸／林伯豐盼通過監督條例　以利進一步交流

▲工商協進會理事長林伯豐。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

今年初在兩岸領導人分別發表談話下，九二共識、一中原則等議題越炒越熱，也影響今年雙方的政策走向。展望新年後的兩岸關係發展，工商協進會理事長林伯豐呼籲，《兩岸協議監督條例》應盡速通過，海基、海協也應恢復對談，這樣「服貿才能過、貨貿才能談」，有助於進一步交流。

事實上，去年九合一大選結束後，九二共識、兩岸城市交流等議題的討論就開始升溫，到今年初總統蔡英文提出「四個必須、三道防護網」，以及大陸國家主席習近平提出「習五條」後，讓今年兩岸關係的發展方向備受關注。





▲兩岸關係。（圖／路透社）

林伯豐在接受《ETtoday新聞雲》專訪，聊到今年台灣經濟發展條件時，也提到除了稅制改革、能源政策等，還有一個很重要的外在因素，就是「兩岸關係」。

他直言，現在看起來「事情越走越鑽牛角尖，不應該這樣」，認為兩方都要找到彼此能接受的方法，也希望政府盡快讓海基會、海協會能夠對談，同時城市交流、正常化的兩岸互動均應有序進行。

林伯豐更提到一個關鍵性的前題，就是躺在立院多時的《兩岸協議監督條例》應盡速通過，這樣「服貿才能過、貨貿才能談」，後續諸如國際間的雙邊、多邊協議也才能推動，並讓加入CPTPP都能夠達成，「不然障礙很多」。

▼太陽花學運落幕，提出政府應通過《兩岸協議監督條例》，以審議後續兩岸協議簽訂的主張，但時至今日，條例仍躺在立法院，未獲通過。（圖／記者陳明仁攝）