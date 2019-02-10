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超有愛！猛媽挑戰26英文字母創意早餐 小孩再也不賴床

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▲26個英文字母創意早餐，兼顧營養與美味。（圖／網友Dapheny Ting提供）

記者浦靖祤／台北報導

許多家長常為了幫小孩準備早餐而傷透腦筋，除了要兼顧營養和美味，還要想辦法變換菜色，才能抓住小孩的胃口。為了讓小朋友乖乖吃早餐，新北市一位丁小姐，每天早起親手製作創意早餐，沒想到小孩不僅把早餐吃光光，更常常鬧鐘還沒響就自己起床，吃早餐成了小朋友每天最期待的事！

▲創意早餐。（圖／網友Dapheny Ting提供）

▼以英文字母為主題的創意早餐，小朋友可以順便學習英文單字。（圖／網友Dapheny Ting提供）

▲創意早餐。（圖／網友Dapheny Ting提供）

丁小姐表示，「當時就讀國小二年級的女兒，一起床沒胃口吃早餐，但我一想到她要餓著肚子撐到中午就捨不得，所以想自己弄些變化不一樣的早餐，因為他沒有胃口，就每一種準備一點，主食、蔬菜、水果各一些，慢慢又嘗試弄些可愛的樣子。早餐創意都是自己發想，或是上網找靈感，後來加入了早餐社團，有很多媽媽分享愛的早餐，就有更多的素材。」

▲創意早餐。（圖／網友Dapheny Ting提供）

英文字母Z的主題是動物園Zoo，每種動物造型饅頭都是親手製作。（圖／網友Dapheny Ting提供）

每天清晨6點就起床備料，每次大約要花40分鐘才能完成，重視睡眠的丁小姐說，「剛開始真的好痛苦，但每次到孩子吃早餐時，看到他們臉上滿足的笑容和空空的盤子，就不覺得辛苦了」。

前陣子因為加入FB的早餐社團「家有小學生之早餐吃什麼」，舉辦字母早餐的連線活動，丁小姐花了3個月的時間，完成了26個英文字母發想的創意早餐，「我做的第一個字母是O，用了Owl貓頭鷹這個單字為主題，竟然讓很討厭背單字的女兒，簡單就記起來了！於是讓我興起用字母早餐來增加孩子學英文的動力，我會讓女兒在小黑板寫上他學到的相關字母單字，或是一起發想主題。」

▲創意早餐。（圖／網友Dapheny Ting提供）

小朋友每天最期待的事就是一早起床吃媽媽做的早餐。（圖／網友Dapheny Ting提供）

從做創意早餐開始到現在，已經持續2年半的時間，女兒現在越吃越多、越吃越快，丁小姐印象最深刻的是有次朋友帶小孩來家裡住，但小朋友一直吵著想要回家，女兒就說：「等你吃過我媽媽的早餐，就不會想要回家了！」聽到的當下，真的覺得好感動，沒有想過自己做的早餐，在女兒心中有這麼高的評價，甚至每次旅行住飯店，明明有附豐盛的早餐，但小孩都會說媽媽的早餐比外面好吃呢！

▲創意早餐。（圖／網友Dapheny Ting提供） ▲創意早餐。（圖／網友Dapheny Ting提供）

丁小姐花了3個月的時間，完成26個英文字母早餐挑戰。（圖／網友Dapheny Ting提供）

丁小姐說，一開始只是希望女兒多吃點，後來發現自己也被可愛的早餐療癒了，覺得這是一件很幸福的事情。雖然有人會覺得不就是吃下肚的東西，何必搞這麼多花樣，但我認為孩子能在家吃早餐的日子其實很短暫，父母能陪在孩子身邊的時間還有多久呢？

▲創意早餐。（圖／網友Dapheny Ting提供）

超可愛的卡通人物蛋黃哥也成為靈感來源。（圖／網友Dapheny Ting提供）

丁小姐曾經在一篇早餐文提到，「有人說孩子是父母一輩子的責任，但做早餐不是因為責任，是因為愛，從我第一次看到你那比星星還閃耀的心跳，從你第一次對我綻放比太陽還燦爛的笑容，我已無可救藥的愛上你，我的孩子！」所以每一份早餐其實都是對孩子愛的告白，非常幸福的是，他們也都從中懂得媽媽的愛，丁小姐開心的說，「只要小孩還願意吃，我會一直做下去。」

▲創意早餐。（圖／網友Dapheny Ting提供）

除了字母早餐，也會因應節慶創作主題早餐。（圖／網友Dapheny Ting提供）

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關鍵字：早餐,創意早餐,英文字母

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