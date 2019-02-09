文青風浮誇上菜　這位媽媽堅持每天下廚　讓網友直喊+1

▲陳佳妙堅持每日上菜，為了家人，除了要求好吃健康的三餐更要求視覺美感。（圖／陳佳妙提供）



記者陳凱力／新竹報導

每天早晨被文青式浪漫早餐喚醒是一件多幸福的事！在新竹有一位媽媽，每天三餐都會做上令其他家庭羨慕忌妒恨的夢幻早餐，這位三個孩子的媽說，「吃」是她最能給家人的，所以對她來說每天每餐做飯，從來就不是一個壓力，是一件幸福的事。

有3個孩子的陳佳妙說，由於小四的大女兒參加學校的游泳校隊，因此每周二至六必須5點10分就起床、5點45分前要將老大送到教練手上集合做操！而她自己則返回家中做另外1大2小的早餐，7點10分再帶著睡夢中的老三與哥哥姊姊的早餐與中午便當一起出門上學，她說「我盡量研究出可以讓孩子在運動後可以更好吸收的營養蛋白質，因為小朋友還在發育，運動和飲食缺一不可」。

▲除了浮誇系早餐，某些特定的節日還有小孩專屬的客製化早餐。（圖／陳佳妙提供）



除了每天的「文青風浮誇早餐」，陳佳妙還答應孩子一周有兩天可享「送便當」的福利，每周有兩天，她要在早上9點多繼續「媽媽上菜」才能趕在中午送到學校給小朋友，讓他們享受一下「特殊福利」。除了早餐、中餐，晚餐陳佳妙也要火力全開上陣！

陳佳妙非常注重小朋友的身體健康，所以不管飲食、運動甚至睡眠都確實掌握，她說「老大每天5點多就要起床晨練，需要保持足夠的睡眠，為了讓她在8點能上床睡覺，晚餐必須要在6點準時開動才行」，因此，弄完早餐、午餐，下午4點多她就要繼續「上菜人生」。

陳佳妙說，「除了小孩的三餐外，平常我自己也會有一周二次有氧運動課、一周一天學校讀書會，還有一周一次老三的美術課、律動課，時間排得非常滿，但是她覺得很充實也很享受」陳佳妙一家5口的光三餐伙食費每月至少3、4萬，她說，「當初為了小孩辭去台積電工作，除了可以自己教養小孩外，也希望可以給他們媽媽的味道」。

▲不定時陳佳妙還要跟風時下最流行的餐點，照片中是前陣子熱門的飛天麵，利用小巧思將麵條飛在半空中，也讓大人小孩都食指大動。（圖／陳佳妙提供）

陳佳妙說，「我媽媽是傳統的職業婦女，但非常不會做菜，常常煎魚不是焦掉就是裡面沒熟，但即使這樣，我們三個姊弟最愛的還是媽媽的紅燒吳郭魚，這就是我印象中媽媽的味道！」、「這是一個愛的連結，所以當我辭去我喜歡的園區生活後，認真的想想我要給孩子的是什麼，我能給他的是什麼」。

陳佳妙說，她沒有跟公婆住，老公也也給予她最大限度的自由，所以如果「不煮飯」從來就不會有人管，但是對她來說「吃」是她最能給家人的，所以對她來說每天每餐做飯，從來就不是一個壓力，「現在每天早上看著孩子們那麼早起來練游泳，他們那麼努力，我當然要更努力的把早餐弄得更美味更營養，才不枉他們的努力」。

▲做菜對陳佳妙來說，是一個愛的連結，所以當她辭去喜歡的園區工作後，開始認真的想能給孩子什麼。（圖／陳佳妙提供，下同）