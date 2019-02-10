　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

整盤全是香菜！素食餐廳料理超「暗黑」　老司機揭「加1味」最好吃

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲「炒香菜」竟是素食餐廳的一道菜，讓許多網友直呼無法接受。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲「炒香菜」竟是素食餐廳的一道菜，讓許多網友直呼無法接受。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

香菜是中式料理常用的香料，但強烈的味道也不是人人都愛。一名網友到一家素食餐廳用餐，竟然看到有一道菜是「炒香菜」，總是配角的香菜終於有機會當主角，讓許多愛吃香菜的網友大呼看起來超好吃，但也有不少網友無法接受，表示光看照片就覺得反胃了。

網友在臉書「爆廢公社」社團中貼文，他日前到家裡附近的素食餐廳用餐，結果竟然有一道料理是炒香菜。香菜在大多數的料理中，都是作為香料使用，用量並不多，但這家餐廳的主菜就是香菜，還加了枸杞和薑絲下鍋炒，讓他直呼這真的太狂了。

網友看到他的貼文反應非常兩極，不愛香菜的網友光是看到圖片就想吐，「只有我看著照片作嘔嗎」、「這是一道黑暗料理無誤」、「可怕的東西」、「我透過照片聞到味道」、「給我把這噁心的東西拿開」，愛吃香菜的人看到卻直流口水，「這我可以通通吃光」、「這盤菜好吃」、「這一味超讚的」、「感覺很下飯」。

還有不少網友表示，香菜最好吃的吃法是加醬油膏，「香菜直接沾醬油就很好吃了」、「我阿嫲以前都這個生的洗一洗切一切直接放一盤，然後沾醬油膏就很好吃了」、「這超下飯的，我可以吃一大碗白飯全部配這個」。

ET快訊
過年遇詐騙！他「5字魔性台詞」反誆：恭喜中9萬　詐騙妹秒給地
6名星二代「全英文對話」超溜！小糯米切換3語言⋯楊冪傻在原地
他爆「台漁船撈到UFO」！美軍艦一秒接收還列最高機密

關鍵字：爆廢公社,香菜,炒香菜,醬油膏

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

過年該包紅包給情人嗎？他PO文求助「女友討紅包」...網揭2招吉利又不失禮

影／年貨大街太坑！超便宜餅乾工廠「整袋1張百元鈔」爆紅...在地人：拜託低調

影／尾牙發「百萬紅包」！第一道菜「1人1疊千元鈔」　她爽拍照PO網...下秒悲劇

右半身肌萎50年！他親縫「手工傘」維生...領殘障手冊：補助留給更需要的人

93歲獨居爺辦年貨！想買「一串衛生紙」期待整年...社工心疼：多麼渺小的心願

改裝40年老公寓！她花300萬打造「飯店風豪宅」　網驚：老太婆變正妹

3樓陽台飄2娃！半夜禮貌式「輪流say嗨～」　她躺床聽傻：現在是怎樣啦

春節連假最後一天　國道5北返地雷路段曝光14時前上路最妥當

老師用心拍照！媽媽一看…氣球套頭「6張不同人」笑崩：怎麼找孩紙啦

機隊天價但員工無價！機師專業解析「過勞航班」、打破迷思　3萬網推爆

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///

林俊傑答應露腹肌還狂吃ＸＤ　謝霆鋒：露一塊還是八塊？

華航機師「罷工事件簿」　24小時必知大事懶人包看這

16歲少女籌學費「扮恐龍」遭毆打　網友肉搜！男喊冤：會提毀謗告訴

30年來罕見！旗津遊客當日破5萬 等渡輪排隊人龍長到2小時才搭成

刺青師不讓媽誤認是「歹嬰仔」　晚上當沒薪水學徒：沒想過放棄

3樓陽台飄2娃！半夜禮貌式「輪流say嗨～」　她躺床聽傻：現在是怎樣啦

春節連假最後一天　國道5北返地雷路段曝光14時前上路最妥當

老師用心拍照！媽媽一看…氣球套頭「6張不同人」笑崩：怎麼找孩紙啦

機隊天價但員工無價！機師專業解析「過勞航班」、打破迷思　3萬網推爆

更新／華航500↑機師罷工！今取消航班增至24班　林佳龍急開會應變

談判協商破局！何煖軒曾保證：在我任內華航不會再罷工

女生找對象要小心！　網友票選「新聞認證」十大渣男

初六開工領紅包！命理師「一招事業運↑」：「這節日」過後再花掉

整盤全是香菜！素食餐廳料理超「暗黑」　老司機揭「加1味」最好吃

下班前被主管gank惹！求carry　超常見遊戲用語你知道幾個？

3樓陽台飄2娃！半夜禮貌式「輪流say嗨～」　她躺床聽傻：現在是怎樣啦

情人節脫單先拜起來！台北3大月老廟　求姻緣也求平安

BCW台東北上遭歧視！師課堂酸原住民亂小便、被同學嫌髒吐陰影

韓國瑜春節推宗教之旅　求感情、求財來這裡就對了

台將6人赴美打冬季聯盟　何紹彬續拚旅外

春節連假最後一天　國道5北返地雷路段曝光14時前上路最妥當

影／李翔宙出席丹麥政要餐會　重申以有尊嚴方式與大陸談判

馬林魚未來前景看好　基特團隊拜託球迷：給個機會

喬治轟45+11對飆哈登42分　雷霆完成26分瘋狂逆轉秀

老師用心拍照！媽媽一看…氣球套頭「6張不同人」笑崩：怎麼找孩紙啦

生活熱門新聞

即／04:12北台灣有感地震！..

他缺錢「提3方案」求救　姊姊回..

2000刮刮樂保本獎少快3萬張..

訂房一晚384元！他下秒收帳單..

台南男故意割她手2次留疤　奇寶..

地震前士林有地鳴　彭啟明：好奇..

天后宮抽百業籤！最旺3大工作出..

同居男每天內射　傻妹哭沒懷孕

傻妹撞倒車又失控出糗！暖男神救..

大福興宮月老廟　舉辦拋繡球迎親

國小生考試填玖壹壹神曲！網讚有..

16歲妹扮恐龍賺學費遭打　黃偉..

嘉義過年喪屍飛撲垃圾車　地方媽..

女友家拜年！他慘揭「戴1年綠帽..

更多熱門

相關新聞

4代同堂復古趴！1.4萬人讚：超有愛

農曆過年是家人團聚的日子，每個家庭也都有自己的過節習慣。一名網友在臉書上分享他們家的過年趴，每年過年他們都會決定一個裝扮主題，4代同堂的家庭每個人都要配合主題穿搭，今年過年的主題是復古趴，40人的大家庭有人扮成恐龍，還有人扮成卡通人物，合影的照片看起來非常歡樂。

初二睡到中午！婆婆款整桌媳婦愛吃的

初二女友家拜年！未來岳母遞「超厚紅包」

老爸竟搶曬衣服！女兒震驚後懂了

機車丟路邊！倒掛安全帽都開花了

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

吳宗憲二女兒「終於沒馬賽克」！

旗津烤鳳螺一盤500！網求市長制裁

即／04:12北台灣有感地震！強晃一下

人死后血液沉澱　分散全身变尸体

他缺錢「提3方案」求救　姊姊回應讓網笑翻

范丞丞緊摟范冰冰自拍：介紹一下我妹

他割女友屁股肉生吃　無罪爆紅「變美食家還拍AV」

2000刮刮樂保本獎少快3萬張　網攤5年前獎金結構驚呆

好市多地位動搖！網推這家免年費

韓國瑜笑秀新錶！竟然是王世堅送的

訂房一晚384元！他下秒收帳單崩潰：是美金

台南男故意割她手2次留疤　奇寶恐龍哭著說謝謝

22歲上兵收假撞死！目擊：頭像破掉

菸捐被拿去買花籃　監察院糾正

8女星「關美肌」網看傻：OMG

更多

最夯影音

更多

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面