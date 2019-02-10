整盤全是香菜！素食餐廳料理超「暗黑」　老司機揭「加1味」最好吃

▲「炒香菜」竟是素食餐廳的一道菜，讓許多網友直呼無法接受。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

香菜是中式料理常用的香料，但強烈的味道也不是人人都愛。一名網友到一家素食餐廳用餐，竟然看到有一道菜是「炒香菜」，總是配角的香菜終於有機會當主角，讓許多愛吃香菜的網友大呼看起來超好吃，但也有不少網友無法接受，表示光看照片就覺得反胃了。

網友在臉書「爆廢公社」社團中貼文，他日前到家裡附近的素食餐廳用餐，結果竟然有一道料理是炒香菜。香菜在大多數的料理中，都是作為香料使用，用量並不多，但這家餐廳的主菜就是香菜，還加了枸杞和薑絲下鍋炒，讓他直呼這真的太狂了。

網友看到他的貼文反應非常兩極，不愛香菜的網友光是看到圖片就想吐，「只有我看著照片作嘔嗎」、「這是一道黑暗料理無誤」、「可怕的東西」、「我透過照片聞到味道」、「給我把這噁心的東西拿開」，愛吃香菜的人看到卻直流口水，「這我可以通通吃光」、「這盤菜好吃」、「這一味超讚的」、「感覺很下飯」。

還有不少網友表示，香菜最好吃的吃法是加醬油膏，「香菜直接沾醬油就很好吃了」、「我阿嫲以前都這個生的洗一洗切一切直接放一盤，然後沾醬油膏就很好吃了」、「這超下飯的，我可以吃一大碗白飯全部配這個」。