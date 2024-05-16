Toyz哽咽送「最後道別禮」！全台免費換1杯飲料　時間、方式曝光

記者閔文昱／綜合報導

電競網紅劉偉健（Toyz）因3年前販賣大麻菸彈遭逮，遭法院判處4年2個月有期徒刑定讞，16日將入獄服刑。對此，他也趁著入獄前一天開「珍重再見」直播，除了表達對家人、女友的不捨外，也宣布要請全台2300萬民眾免費兌換一杯「拾汣茶屋」飲料，當作最後的道別禮，也希望不喜歡他的人去換完飲料後，能當他「我請你喝一杯，我們和解」。

Toyz 15日晚間在直播中表示，想要請全台灣2300萬人喝一杯飲料，當作「道別禮」，他也秀出一組QR Code，只要登入網站註冊會員，就能免費兌換一杯「拾汣茶屋」的飲料，時間到他出獄為止，而這麼做除了是為了要感謝喜歡他的粉絲，同時也希望能與不喜歡他的人達成和解，「喜歡我討厭我都請你喝一杯飲料，特別是不喜歡我的人，一定要去換。」

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▲Toyz在直播中秀出QR Code，宣布請全台2300萬民眾免費兌換一杯「拾汣茶屋」飲料。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

Toyz也在直播中感性透露，觀眾對他來說是好友，有點像是生活發生的一切。說到此處他忍不住落淚，認為自己是觀眾單向的朋友，希望朋友家人平安，找到可以信任哈拉的朋友。

至於有人擔心他進去後，事業社群家人怎麼辦？Toyz強調，事業不需要擔心，可以喝飲料吃火鍋想到他，合作夥伴是三觀正的人，也會交給另一半直播等事情，媽媽跟貓咪也交給另一半處理。不希望在裡面經歷生離死別，希望橘貓撐到他出來。