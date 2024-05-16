Toyz「編號3469」住3人房！新訓2周下工場　月薪曝光

▲Toyz因販賣大麻菸彈遭判刑，報到時媽媽一度抱住他大哭。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

電競網紅劉偉健（Toyz）販賣大麻菸彈遭判刑4年2月，他於16日赴台中地檢署報到入獄服刑，劉偉健入監編號3469，住3人房，進行約2週的「新生訓練」，結束後就可以下工場做摺紙袋、製作鑰匙圈、電線加工等工作，月薪最多約5、600元。

Toyz於16日上午9時35分左右，戴著墨鏡、黑口罩現身中檢報到，媽媽陪同在旁，期間一度抱著Toyz大哭，而Toyz則是摟著媽媽安慰，而後他於下午1點坐上警備車，半小時後抵達台中監獄，晚上Toyz會吃到入監服刑後的第1餐，今晚晚餐菜單「五香滷肉、清炒時蔬、韭菜豬血湯」，明天起就可以會客。

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劉偉健會被分配到2至3人1間的「新收舍房」，1人1床位，且因為他是特殊人物，所以安排同室友為案情相對單純人物，並進行為期2周的「新生訓練」，結束後即可安排到工場工作，內容包括摺紙袋、製作鑰匙圈、電線加工等，每天作業時間不多，月薪最多約5、600元。

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