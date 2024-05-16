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3年前「全台最恐慌的1天」　他看電視震撼！全場抖：賣場爆排人潮

▲新冠肺炎影響，北市進入第三級警戒，民眾展現自律假日減少外出，台北市區人車稀少。（圖／記者林敬旻攝）

▲雙北首先進入第三級警戒，台北市區人車稀少。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

這禮拜日「口罩令大解封」，代表著疫情告一段落！有網友想起三年前的5月15日，是全民恐慌的一天，本土一次爆發180確診案例，雙北首先進入三級警戒，讓原PO印象深刻直呼，「我家附近超市出現爆排人潮，市場的菜也被爆搶一波！」全場網友也回應，「跟末日電影一樣」。

一名網友15日在PTT以「三年前的今天看到病例+180有多震撼」開啟話題，他說三年前的5月15日，在電視看到COVID-19的病例數，「那天是+180」，引發民眾內心恐慌，甚至出現物資搶購潮，「我家附近超市出現爆排人潮，市場的菜也被爆搶一波！」

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從人人畏懼疫情，接著接種疫苗保護，到COVID-19逐漸感冒化，如今大家都能平常心看待。對此，原PO仍不禁拋問，「三年前的今天看到+180，到底有多震撼，大家還記得嗎？」

底下網友熱議，「現在根本不痛不癢，那時就恐慌仔在亂」、「只記得很快就全部改線上授課，很累」、「從口罩、疫苗到醫院核酸、快篩到雞蛋都要排隊的日子」、「懷念WFH啊」、「我記得幾年前第一次+18，賣場就出現恐慌性掃貨」、「沒疫苗可打很恐慌，感謝台積鴻海慈濟」、「2021年是全台灣人都是恐慌仔好嗎」。

不少人印象深刻說道，當時街上非常冷清，「三年前5月底吧，我從公館走到重慶南路三民書局，沿路行人沒見到10個」、「疫情對於我唯一好處就是上下班不塞車」、「那年騎車上下班真的超順，騎起來超舒服」、「那時候禮拜五下班，板橋車站幾乎沒人，跟末日電影一樣」、「路上人潮真的少，捷運搭車不煩惱」。

▼民眾自主封城，馬路上空一片！（圖／記者林敬旻攝）

▲新冠肺炎影響，北市進入第三級警戒，民眾展現自律假日減少外出，台北市區人車稀少。（圖／記者林敬旻攝）

▲新冠肺炎影響，北市進入第三級警戒，民眾展現自律假日減少外出，台北市區人車稀少。（圖／記者林敬旻攝）

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