基捷經費增24.3億　基隆市府：配合調整財務計畫

▲基隆捷運修正計畫經費分擔表（摘錄新北市捷運局報告）。（圖／基隆市政府提供）

記者郭世賢／基隆報導

基隆捷運計畫正由新北市政府執行基本設計作業，為適度反應營建市場情況，將調整計畫總經費，經新北市捷運局初估由原本的696.89億元，再增加396.42億元，調整至1093.32億元，其中基隆市負擔額由47.92億元，增加24.30億元至72.23億元。據此，基隆市府表示，將配合調整財務計畫。

基隆捷運與汐東捷運息息相關，由於汐東捷運招標過程無廠商投標，經新北市政府捷運局分析流標原因，主要為國內營建市場面臨缺工缺料，以及國際情勢受前期疫情與戰爭影響，加以國內公私營單位之營建工程案量龐大，造成營建市場飽和，墊高市場行情，導致廠商承攬意願低，影響後續通車期程。

因此，為合理編列基隆捷運的工程預算，以利後續工程招標推動，新北市捷運局於15日召開會議，提出基隆捷運修正計畫，以高架段參考汐東捷運的基本設計成果調整，地下段則參考民汐捷運綜合規劃報告內容，初估修正後經費將由696.89億元，調整至1,093.32億元。

據此，基隆市府表示，已於2024年編列1億元成立「基隆市軌道建設發展基金」，現正依行政院核定之基隆捷運綜合規劃報告，研擬自償性債務舉借及償還計畫，後續將針對捷運票箱收入、設施租金、土地開發回饋等捷運建設自償性收益部分，依程序向金融行庫融資貸款，有關基隆捷運原負擔47.92億元部分，後續如果修正計畫通過，本府負擔額需再增加的話，將據以增貸所需建設費用。